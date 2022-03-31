王定宇怨義務役薪資「小時候到現在沒變過」　邱國正允諾研議調整

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇31日指出，目前軍事訓練役的二兵月薪僅6510元，換算日薪為217元，義務役的基礎薪資「從我小時候當兵到現在沒改變過」，詢問義務役月薪有無可能調高的可能性。對此，國防部長邱國正允諾，一定會研議討論。

立法院外交及國防委員會31日併案審查「後備軍人召集優待條例草案」，並邀請邱國正等人列席備詢。王定宇質詢時指出，目前義務役也就是軍事訓練役，二兵的薪資為6510元，義務役的基礎薪資「從我小時候當兵到現在沒改變過」。

王定宇詢問，國防部今年幫教召的義務役後備軍人，在士兵階級的日薪調為1050元，比過往的日薪可以說是多了一倍半，義務役月薪有無可能調高的可能性。邱國正當場允諾，「我承諾，一定要研議、一定要討論」。

另外，王定宇也提及，役期延長尚未決定造成社會紛擾，家長、役男心情焦慮，若在總員額不動的情況下，也可能造成目前服役的志願士兵在生涯規劃的困擾，擔心不知是否要續簽下一個4年約。

王定宇詢問，未來即便延長役期，哪一些年次的役男不會受到影響，仍是服4個月軍事訓練役。對此，邱國正僅說，「我們也不要未演先轟動」，不是刻意要做，也不是要這樣做，造成給各界困擾很不好意思，能表達的絕對會表達。