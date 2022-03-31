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清明連假山林活動增　林管處提醒違法引火最低罰12萬

▲山區踏青或任意引火，林管處將開罰12萬元起跳，圖為林務人員撲滅山林大火情形（下同）。（圖／南投林區管理處提供）

▲山區踏青或任意引火，林管處將開罰12萬元起跳，圖為林務人員撲滅山林大火情形（下同）。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情再起，加上開放山林政策，越來越多民眾於假日閒暇時選擇登山踏青；林務局南投林區管理處提醒，若清明連假於山區活動，請勿任意引火，以免觸法受罰，相關罰鍰12萬元起跳，情節嚴重者還可能背負刑罰。

南投林管處指出，去（110）年11月間查獲鄭姓民眾在濁水溪事業區林班地內戲水及引火，因引火行為已違反《森林法》第34條，鄭姓民眾也因此被罰12萬元；至今年2月，林管處也陸續寄出7件查報書給引火涉法的民眾，未來將依法續辦開罰事宜。

▲山區踏青或任意引火，林管處將開罰12萬元起跳。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處處長李政賢表示，森林區內未經申請許可而引火，依《森林法》規定，最高可處60萬元罰鍰；若因此燒毀森林，最高可處10年有期徒刑，除負刑責，還須賠償他人民事損失。

▲山區踏青或任意引火，林管處將開罰12萬元起跳。（圖／南投林區管理處提供）

林管處提醒民眾共同維護國家寶貴森林資源，如發現林火，請撥打林務局保林專線：0800000930（您您您救山林），若舉發森林火災案件因而查獲犯罪者，還有機會獲得最高3萬元獎金。

玉山國家公園八通關杜鵑營地山林，去年也曾因前NCC專委喬建中等人違法升營火而慘遭火焚；玉管處指出，台灣受盛行季風交替、地形阻隔影響，每年10月起至隔年4月梅雨季節來臨前，都是森林火災的好發期，提醒入園遊客及山友山屋內嚴禁在床板（墊）上使用爐具，園區內禁止營火、烤肉並嚴禁燃放鞭炮、焚燒冥紙，一起預防森林火災。

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