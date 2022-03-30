校園疫情連環爆！教長籲「戒慎不恐懼」清明連假避人潮

▲潘文忠認為面對這波疫情，要戒慎但不用恐懼，清明連假建議避開人潮。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期本土疫情多點連環爆發，校園也不例外，教育部長潘文忠今天（30）指出，暫時不升級相關防疫措施，未來會視整體疫情做滾動式調整，近期Omicron病毒傳染力較強，長期恐怕是與病毒共存，但要「戒慎不恐懼」，教育部會提醒學校落實清消工作來防範疫情，教育部也會支持學校與縣市政府相關費用，提醒學生在清明連假期間盡量避開人潮，若右呼吸道症狀則要告訴家人。

本土新冠肺炎疫情持續延燒，今天更新增56例本土個案，校園也頻頻傳出確診個案，面對疫情持續升溫，加上本週六起就是為期四天的清明連假與兒童節，潘文忠今天下午在教育部部務會報開始前接受媒體聯訪，提醒全國師生要注意。

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面對校園頻頻傳出確診個案，媒體詢問教育部是否要提升相關防疫措施，潘文忠表示，近期校園防疫都是根據指揮中心核定的防疫指引進行，未來將視整體疫情做滾動式調整，過往教育部跟各縣市學校建立起一套相關因應措施，包括根據疫情進行預防性停課，目前也會密切注意疫情發展。

面對疫情升溫，潘文忠表示，中央疫情指揮中心已經提醒民眾，要戴口罩、勤洗手及保持適當社交距離，是面對疫情最基本、重要的衛生防疫習慣，教育部也會提醒學校落實清消工作來防範疫情，因為近期Omicron病毒傳染力較強，教育部也會全力來協助學校，在清消相關費用會支持學校與縣市政府。

潘文忠提醒師生，在學校上課，除了音樂課與體育課短暫時間之外，請學生全程配戴口罩，用餐時則要保持1.5公尺社交距離與教室通風，若無法保持社交距離，脫下口罩用餐時要使用隔板，就像過去就曾要求學生用餐時使用隔板。

在清明連假，學生或家長可能會安排外出行程，潘文忠提醒，過程中可能會接觸比較不特定人潮，能夠的話就避開人潮，若學生在連假期間出現身體不識或呼吸道症狀，要盡快告訴家人，有狀況則請假避免到校。