清潔員打掃突遇小區封控　睡躺椅忍怪味住公廁5天

▲上海部分老舊小區內住宅沒有廁所，住戶必須到小區的公共廁所解決「民生問題」。（圖／翻攝北青報）

記者魏有德／綜合報導

上海本輪疫情持續，在官方宣布以黃浦江為界實施封控政策前，已有部分小區（社區，下同）實施較嚴格的人員出入管制。一名清潔員17日前往老舊小區的公廁打掃時，突然被告知要進行封控管理，為了服務部分居民家裡沒有廁所可用的困境，她只好在小區公廁住了5天4夜，在狹小的管理室內稅躺椅，還得忍著不時傳來的怪味。

▲清潔員突遇封控政策，只好在打掃的公廁內睡5天4夜。（圖／翻攝北青報）

《北青報》報導，上海鳳城三村（西）小區是個老舊小區，有兩棟居民樓沒有衛生間（廁所），因此，小區內設有一座公共廁所。3月17日，小區突然進行封控管理，清潔員李春巧也只能被「關」在小區內。

李春巧表示，起初只是覺得來上班，到了下午才知道，真的出不去了，「晚上怎麼睡？吃飯怎麼辦？公廁客流量大，會不會被傳染？心裡就像壓著塊大石頭，又緊張又害怕。」

幸好，李春巧公司緊急送來躺椅、棉被、床墊、毛巾肥皂等生活用品，還為她準備5套防護服和足量的口罩、手套、護目鏡、消毒水等防護物品，每到用餐時刻，正好住在封控小區內的同事，主動給李春巧送來熱騰騰的飯菜，讓他不至於餓著肚子工作。

在疫情管制下，公廁人流激增，李春巧表示，「居民們出不去，用這個廁所的人就多了，每天還有很多來做核酸的大白和志願者。公廁有6個男廁位、7個女廁位，從早到晚排隊。平時一般每天發掉四五包手紙，那幾天每天要發8包。」

公廁晚上10時關閉後，李春巧就在狹小的管理室打開躺椅和衣而臥，「那幾天下大雨，公廁裡總有股怪味，只好點上蚊香，第一晚又冷又不習慣，根本沒睡著。」

就這樣，李春巧為了使公廁衛生不被封控政策影響，在公廁住了5天4夜，她回憶起這段難忘的經歷，一開始不僅有點不知所措，甚至還有些怨言，不過，隨著小區居民們熱情地送上棉被、毛毯，居委會（管委會）也不時送上熱騰騰的餐食，讓李春巧逐漸釋懷，不再覺得自己是在公廁裡孤獨的奮戰。