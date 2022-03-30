大學再爆確診！世新1學生確診「明全校師生停止到校」

▲世新大學傳出一名學生確診，明天全校停課。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，校園也頻頻爆發確診個案，繼昨天台北商業大學有一名老師確診，今天（30日）下午世新大學也公告有一名學生確診，校方表示，即日起到4月8日為止，該名確診學生選修課一律停止實體授課，改為線上教學，明天（31日）全校停止到校，而4月1至5日為世新週，師生都無須到校，4月6日起再恢復正常上課。

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▲世新大學公告一名學生確診。（圖／翻攝自世新大學官網）

本土疫情有升溫趨勢，台北市昨天先是北商大傳出一名老師確診，今天北市大附小附幼今天在網站公告，因為有1學生確診將停課10天，稻江護家則是一名學生確診，另外北市東門國小、幸安國小各傳出一名老師確診，稍早連世新大學也公告，有一名學生確診。

世新大學教務處指出，因為有一名學生確診，即日起到4月8日為止，該名確診學生選修課一律停止實體授課，改為線上教學或補教教學，明天（31日）全校停止到校，改為線上教學或學期結束前補課，而4月1至5日為世新週，師生都無須到校，4月6日起再恢復正常上課，未來若確診人數增加到2人以上，將依政府規定，滾動式修正修課方式。