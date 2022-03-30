　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫調進步仍有不明感染源　柯文哲直言「疫情會燒」：社區量不少

記者陳家祥／台北報導

台北市30日新增4例本土、26例境外確診個案。其中，位於松山區的案23267為家戶感染，其家人案23065、外傭案23064在昨天確診，這樣的發展讓柯文哲感到憂心，直言找不到誰是感染的源頭。柯也說，感染數量還會上升，社區在疫調系統相對進步的狀況下仍出現多例不明感染源，「以進步相當多的疫調系統，還會出現這麼多不明感染源，表示說社區量不少，我認為慢慢會燒起來」。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，疫情看起來又開始趨緊。雖然表面上看起來是4例，但會出現不明感染源，比方說案23064（外傭）、案23065（雇主）、案23267（雇主女兒），到底誰是第一個被感染？因為Ct值17、14、14，很難判斷誰第一個被感染，到底在社區是誰傳染的也不知道。

「這例是家戶感染，應該是一個先被感染再傳染給其他人，但哪一個是第一個看不出來，到底是誰感染？」柯文哲說，針對這3個已經確診的，再去匡可能的接觸者；雇主跟看護在家裡問題比較小，女兒去高職，跟他接觸的居家隔離40個、採檢464人，「如果被感染的人都在家裡睡覺簡單，去外面活動比較麻煩，不曉得傳到哪裡去」。

「我想通了，台北市有感染、外縣市沒感染這比較有可能；外縣市有感染，台北市沒感染這很難。」柯文哲說，現在每天有90萬人進來台北市上班上課，而且不是只有在首都生活圈，全台灣各地都可能來。

柯文哲接著以案23074為例，他是在新北社區感染，來台北洗腎，中心裡跟他有關的4個病人、1個工作人員都要居家隔離；再來，他的孫女來台北念幼稚園，正在框幼稚園要隔離幾個。

柯文哲說，目前看起來，台北市的感染案例的確有不明感染源，不曉得怎麼被傳染。很多即使外縣市感染，來台北看病、上課，還是會把病毒帶進來，沒辦法。現在比較麻煩的是學校，因為一班2、30個，老師跨班上課被感染就更麻煩，從學校到補習班需要隔離、PCR篩檢的人數陸續在增加。

接著在聯訪時，柯文哲說，台灣自己要想想看，對於防疫的國家戰略要怎樣，要做個決定。美國就很勇敢，也不戴口罩了，每日確診人數已經下降到3萬，可是代價就是死超過60萬人，國家戰略就是不想影響經濟發展，撐過去。

如果台灣要相對清零，防疫措施就要拉高；如果要走向開放，那就要跟老百姓講清楚，代價是多少。從台北案例看起來，感染數量還會上升，因為社區已經出現不明感染源，而且疫調系統相對1年前是進步相當多，「以進步相當多的疫調系統，還會出現這麼多不明感染源，表示說社區量不少」。

「我認為慢慢會燒起來。」柯文哲直言，這過程中到底要用多大的力氣阻止？去年沒有疫苗，靠自主封城花2周控制下來，大概還有1周時間可以思考，到底台灣的防疫國家戰略怎麼訂，是要清零還是共存？

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
跑山獸「大擁抱」蔡進國兒子　曝墜落高度約16層樓高
2警翹班帶女人爽喝！疫調鬼扯害4分局淪陷　陳家欽說重話了
獨／《黑澀會》玉兔結婚了！　點頭嫁型男導演
不明感染源多　柯文哲直言「疫情會燒」：社區量不少
拚搏3天抱撼找到遺體！和碩蔡進國女兒慟謝搜救人員
快訊／「關鍵時刻」被罰120萬！　2來賓爆料未查證
確診足跡到台南！進香團去南鯤鯓代天府　吃住在香客大樓
館長又出事了！開直播斥業者「一百多件前科」下場GG
快訊／和碩蔡進國要回家了！遺體運抵停車場　兒女忍痛悲迎
快訊／台中足跡曝！　這家餐廳吃喜酒3人確診
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙士強推薦「屏東縣最適合的第四棒」　周春米有信心強棒出擊

快訊／北市行政中立調查爆案外案　勞動局長竟鼓吹工會罷工

投降主義盛？　吳釗燮：很氣立法院「總有人不站在台灣立場講話」

快訊／4月中旬若沒合併升格　民進黨佈局新竹、彰化規劃曝光

校園連爆師生確診！北市5校393人停課　最慢4月8日才復課

民進黨誰參選雙北、桃園、台中？　林錫耀揭最新佈局進度

稻江護家女學生確診！40人被居隔　校園採檢464人PCR陰性

征戰北市長？　林佳龍：我是選對會成員「為黨推薦最有勝算人選」

首都防疫難！每天90萬人進來台北　柯文哲無奈揭防疫難處

民進黨六都市議員初選4月登場　執行民調時間一次看

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

威爾史密斯初嚐台灣經典小吃　鳳梨酥一咬秒吐嚇壞主持人XD

持有僅9個月！530萬→1040萬　高雄老公寓竟翻倍賣掉

趙士強推薦「屏東縣最適合的第四棒」　周春米有信心強棒出擊

快訊／北市行政中立調查爆案外案　勞動局長竟鼓吹工會罷工

投降主義盛？　吳釗燮：很氣立法院「總有人不站在台灣立場講話」

快訊／4月中旬若沒合併升格　民進黨佈局新竹、彰化規劃曝光

校園連爆師生確診！北市5校393人停課　最慢4月8日才復課

民進黨誰參選雙北、桃園、台中？　林錫耀揭最新佈局進度

稻江護家女學生確診！40人被居隔　校園採檢464人PCR陰性

征戰北市長？　林佳龍：我是選對會成員「為黨推薦最有勝算人選」

首都防疫難！每天90萬人進來台北　柯文哲無奈揭防疫難處

民進黨六都市議員初選4月登場　執行民調時間一次看

穩懋拋震撼彈「股價垂淚」創逾2年半低點　3外資保守看後市

首推春遊必走行程！北市近郊貓空「三貓平安四季-樂品茗」一日遊

懶人福音！在家就吃得到主廚美味家常菜組

漫步絕美歐式庭院！免費遊苗栗玫瑰花園　還有夢幻涼亭、小橋流水

小虎斑肚子硬硬的！　超音波「照到3顆圓頭」嚇壞她：妳未成年欸

趙士強推薦「屏東縣最適合的第四棒」　周春米有信心強棒出擊

木村拓哉19歲女兒IG洩大尺度片！　衣服開洞「南半球掉出」電暈網

辣模穿超低胸上街「bra直接外露」！　公開ㄦ字深溝…網暴動了

JT宇宙力抗PSG賽區　BYG角色池問題能否解決...PCS季後賽速覽

BA.2發威！亞洲新冠確診數破1億例　每2日暴增100萬例

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

快訊／北市曝5大張確診足跡　曾去藏壽司、麥當勞、特力屋

陳時中公布中和公寓群聚案地址　侯友宜：給確診者多點空間

北市老天祿、鼎泰豐、ZARA有確診足跡

LIVE／蔡英文正式提名南投、宜蘭縣長　蔡培慧、江聰淵出線

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診

林淑芬：「處女膜」壓迫女性　衛福部該研議改中性名稱

北市中正區某國小「外聘舞蹈老師」確診

快訊／永和確診女匡列破百人！連3天搭捷運　足跡跨雙北6區

台青帶黃河水混濁水溪！他一句突破盲點

陳信瑜涉助選黃珊珊　北市這樣說

圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

快訊／中和公寓清空　侯友宜證實：再篩出2名陽性個案

更多熱門

相關新聞

北市校園連爆確診　5校393人停課

北市校園連爆確診　5校393人停課

全台疫情升溫，台北市多間學校師生確診，且部分個案尚未找到感染源。台北市副市長蔡炳坤表示，北市總計5間學校受到影響，有393人停課，最久的要到4月8日才復課。

陸醫療專家發文力挺「動態清零」：不管防只管治，醫療體系有擊穿危險

陸醫療專家發文力挺「動態清零」：不管防只管治，醫療體系有擊穿危險

稻江護家女學生確診！40人被居隔

稻江護家女學生確診！40人被居隔

征戰北市長？　林佳龍：為黨推薦最有勝算人選

征戰北市長？　林佳龍：為黨推薦最有勝算人選

首都防疫難！每天90萬人進來台北　柯文哲無奈

首都防疫難！每天90萬人進來台北　柯文哲無奈

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

不斷更新／全台15校停課　疫情燒進校園

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

快訊／今日暴增56例本土、另增107境外移入

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面