疫調進步仍有不明感染源　柯文哲直言「疫情會燒」：社區量不少

記者陳家祥／台北報導

台北市30日新增4例本土、26例境外確診個案。其中，位於松山區的案23267為家戶感染，其家人案23065、外傭案23064在昨天確診，這樣的發展讓柯文哲感到憂心，直言找不到誰是感染的源頭。柯也說，感染數量還會上升，社區在疫調系統相對進步的狀況下仍出現多例不明感染源，「以進步相當多的疫調系統，還會出現這麼多不明感染源，表示說社區量不少，我認為慢慢會燒起來」。

柯文哲表示，疫情看起來又開始趨緊。雖然表面上看起來是4例，但會出現不明感染源，比方說案23064（外傭）、案23065（雇主）、案23267（雇主女兒），到底誰是第一個被感染？因為Ct值17、14、14，很難判斷誰第一個被感染，到底在社區是誰傳染的也不知道。

「這例是家戶感染，應該是一個先被感染再傳染給其他人，但哪一個是第一個看不出來，到底是誰感染？」柯文哲說，針對這3個已經確診的，再去匡可能的接觸者；雇主跟看護在家裡問題比較小，女兒去高職，跟他接觸的居家隔離40個、採檢464人，「如果被感染的人都在家裡睡覺簡單，去外面活動比較麻煩，不曉得傳到哪裡去」。

「我想通了，台北市有感染、外縣市沒感染這比較有可能；外縣市有感染，台北市沒感染這很難。」柯文哲說，現在每天有90萬人進來台北市上班上課，而且不是只有在首都生活圈，全台灣各地都可能來。

柯文哲接著以案23074為例，他是在新北社區感染，來台北洗腎，中心裡跟他有關的4個病人、1個工作人員都要居家隔離；再來，他的孫女來台北念幼稚園，正在框幼稚園要隔離幾個。

柯文哲說，目前看起來，台北市的感染案例的確有不明感染源，不曉得怎麼被傳染。很多即使外縣市感染，來台北看病、上課，還是會把病毒帶進來，沒辦法。現在比較麻煩的是學校，因為一班2、30個，老師跨班上課被感染就更麻煩，從學校到補習班需要隔離、PCR篩檢的人數陸續在增加。

接著在聯訪時，柯文哲說，台灣自己要想想看，對於防疫的國家戰略要怎樣，要做個決定。美國就很勇敢，也不戴口罩了，每日確診人數已經下降到3萬，可是代價就是死超過60萬人，國家戰略就是不想影響經濟發展，撐過去。

如果台灣要相對清零，防疫措施就要拉高；如果要走向開放，那就要跟老百姓講清楚，代價是多少。從台北案例看起來，感染數量還會上升，因為社區已經出現不明感染源，而且疫調系統相對1年前是進步相當多，「以進步相當多的疫調系統，還會出現這麼多不明感染源，表示說社區量不少」。

「我認為慢慢會燒起來。」柯文哲直言，這過程中到底要用多大的力氣阻止？去年沒有疫苗，靠自主封城花2周控制下來，大概還有1周時間可以思考，到底台灣的防疫國家戰略怎麼訂，是要清零還是共存？