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杏華醫療號召同業合力捐愛心　台東偏鄉輔具送暖意

▲杏華醫療號召同業合力捐愛心輔具。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲杏華醫療號召同業合力捐愛心輔具。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東各鄉鎮大多位處偏鄉，地形狹長醫療較不方便，對於弱勢身心障礙者及高齡長輩取得醫療器材及生活輔具較為困難，亦無法負擔購買輔具之費用，杏華醫療器材行董事長藍文進得知困境之後，號召同業捐贈台東縣政府，並於日前專程親自開車南下運送弱勢醫療物資一批，含輪椅、四腳柺、助行器、氣墊床等輔具，讓人直呼「揪感心」。

縣長饒慶鈴表示，為減輕照顧者的負荷、提高失能者自主生活能力，於台東市區設立1處輔具中心、也於各鄉鎮佈點9處輔具服務據點與9處輔具服務便利站，提供輔具專業諮詢、輔具評估、訓練及追蹤，也協助申請補助、輔具維修、回收、借用及不定期巡迴定點服務等輔具服務，希望可以讓身障朋友的生活較為便利與安全，並期盼輔具資源可以獲得最有效的利用。

▲杏華醫療號召同業合力捐愛心輔具。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲杏華醫療號召同業合力捐愛心輔具。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為使輔具能更有效地被民眾使用，近年來不斷擴充臺東輔具暨生活重建中心服務項目，以達服務完整性，呼籲民眾有輔具租借、維修或二手輔具捐贈等需求，可洽詢台東縣輔具暨生活重建中心089-232263，或社會處社會福利科(089)340720*103邱社工諮詢。

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