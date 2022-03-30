台東關山國中教師宿舍　今動土重建

▲台東關山國中教師宿舍今重建動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升偏鄉教學品質、留下優秀師資，台東縣政府全力支持補助偏鄉學校新建教師宿舍，為台東縣關山國中教師宿舍爭取約2,000萬元經費進行拆除重建，並於30日舉辦動土典禮。

縣長饒慶鈴表示，台東縣政府關注偏鄉教育發展及師生生活與居住品質，3年來共核定53校，投入1.7億元辦理宿舍興建、修繕工程及購置相關設備等，其中新建教師宿舍部分包括綠島國小、尚武國小、去年底啟用的竹湖國小及今日動土的關山國中教師宿舍，另再為大溪、霧鹿、三間及海端等4所學校爭取約4,500萬元興建教師宿舍，目前進行工程招標或申請建照中。

關山國中原教師宿舍屋齡已逾40年，建物老舊、多處破損，並有牆面龜裂、漏水等問題，嚴重影響居住教師的健康安全，為提供教師優質的住宿環境、提升教師在校留任率，規劃改建後的宿舍都有教職員房間及間廚房，有個人獨立空間，可以讓老師同儕間相互討論教學經驗或聯誼，希望營造有「家」的感覺。

教育處進一步說明，此案招標過程中因建材物料大幅上漲等因素而流標，後獲教育部同意追加經費，總計投入約2,000萬元並於111年2月順利決標，將打造2層樓共計13間教職員房間(其中1間提供無障礙環境設計)，為考量教師住宿品質，也規劃廚房、交誼廳等公共空間。工期為240個日曆天，工程於12月底前完成主體建築，預計明年年初完工啟用。