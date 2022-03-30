　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診　柯文哲下午出面說明

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，30日新增台北市一所位於中山區某高職的學生確診，以及中正區一所國小附幼學童染疫，另外還有一間大安區某國小預防性停課。針對疫情變化，台北市政府表示，擬定由台北市長柯文哲於30日下午召開記者會說明。

據了解，台北市中山區某高職生、中正區某國小附設幼兒園學童確診，目前尚未有案號，戶籍地尚未知，預計30日由指揮中心公布。

對此，台北市中山區某高職校長表示，29日聽聞學生家屬確診、學生被匡列居家隔離，便舉行緊急防疫會議，要求與這名學生同班級者先預防性停課，並與北市教育局、衛生局保持聯繫。

而中正區某國小附幼指出，有學生因為和確診者接觸，29日已經請假未到校，但後來被通知該名學生確診後，緊急在29日晚間召開會議討論，決定全園停課到4月7日，安排採檢部分由北市教育局、衛生局評估。

另外，大安區某國小也有近30名師生預防性停課，該間學校的校長說明，因為4年級有一所班級的老師確診，所以請同班級和相關接觸者在家等候疫調，該名老師家住新北市中和區某社區，因為身體不舒服就自主採檢，且28日請假未到校上班。

面對台北市學校連環爆出確診者、與確診者接觸等訊息，台北市政府擬定30日下午由台北市長柯文哲出面舉辦記者會說明。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
快訊／基隆南榮國中學生確診！全校停課1天、該班停10天
快訊／「顏清標」恐嚇建商1億　藏鏡人抓到了
快訊／中和公寓再篩337人　揪出2確診！
快訊／竹市關東國小學童確診！　全校緊急停課至4／10
逼汪小菲崩潰「小S原話曝光」！　1段話戳中痛處
快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診
快訊／羅東某國中老師確診！　今停課千人採檢、段考取消
一堆人30歲存款不到100萬　網點名「3大魔王」：逼成月光族
快訊／羅東某國中老師確診　全校1700位師生緊急採檢
嗆爆俄軍「去你X的」就是他！　蛇島士兵現身獲榮譽勳章
巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綁樁修法？村里長事務補助費增至5萬元　內政部：年增4.6億負擔

快訊／中和公寓清空　侯友宜證實：再篩出2名陽性個案

朝野立委要增加公費助理補助費用　內政部示警：地方財政困難

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診　柯文哲下午出面說明

快訊／代表民進黨選台中市長　蔡其昌表態「我義無反顧」

台青撈濁水溪混黃河「融入母親懷抱」！張博洋：哪家航空讓妳帶的

圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

朝野共識村里長事務補助費至5萬元　傅崐萁加碼「為民服務費」

議員詐領助理費頻傳　立院明審《補助條例》放寬公費助理聘用限制

臺灣連鎖品牌新南向耕耘有成　貿協今年規劃五組參展團擴大海外布局

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

綁樁修法？村里長事務補助費增至5萬元　內政部：年增4.6億負擔

快訊／中和公寓清空　侯友宜證實：再篩出2名陽性個案

朝野立委要增加公費助理補助費用　內政部示警：地方財政困難

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診　柯文哲下午出面說明

快訊／代表民進黨選台中市長　蔡其昌表態「我義無反顧」

台青撈濁水溪混黃河「融入母親懷抱」！張博洋：哪家航空讓妳帶的

圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

朝野共識村里長事務補助費至5萬元　傅崐萁加碼「為民服務費」

議員詐領助理費頻傳　立院明審《補助條例》放寬公費助理聘用限制

臺灣連鎖品牌新南向耕耘有成　貿協今年規劃五組參展團擴大海外布局

跟XGP拚了！SONY PS+6月大改版　整合PS NOW提供「試玩再買」服務

快訊／基隆南榮國中學生確診！全校緊急停課1天、該班停課10天

綁樁修法？村里長事務補助費增至5萬元　內政部：年增4.6億負擔

刑警和女性友人宴飲染疫成破口　基市警局要查有無不正當關係

電價審議以拖待變？　經長：俄烏戰火屬罕見特殊情況

重症醫褲子左後口袋「藏秘密」！竟是17歲那年想彌補的遺憾

他問二手車「賤價收購→高價售出」怎避免？網：只能用時間換金錢

81歲林松義為帕金森氏症所苦「4棟房全賣了」！　2年沒收入深陷憂鬱症

身分證拿出來！壽星7折爽玩樂園　加碼免費拿禮物、參加慶生會

快訊／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網認了：和名嘴有關

小六就開始剁！鵝肉女神降臨 個性從內向→大剌剌秀火辣身材

政治熱門新聞

北市老天祿、鼎泰豐、ZARA有確診足跡

台青帶黃河水混濁水溪！他一句突破盲點

圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

快訊／永和確診女匡列破百人！連3天搭捷運　足跡跨雙北6區

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理

中國教授施壓台生改國籍！校方要查了

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診

快訊／新北公寓群聚「捷運密集足跡」曝光　曾去7-11、麥當勞

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

少子化衝擊公務員報考　考選部42場次宣導

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

陳水扁：吳淑珍愛錢就不會嫁給我

朝野共識村里長事務補助費至5萬元　傅崐萁加碼「為民服務費」

國軍近3年8000人申退　士兵佔比就高達9成

更多熱門

相關新聞

「病毒進來是好事！」專家嘆：疫調我都懶得做了

「病毒進來是好事！」專家嘆：疫調我都懶得做了

本土疫情連日新增雙位數確診，看似疫情升溫，但中央流行疫情指揮中心對於現階段的防疫作為並未特別嚴格管控，僅是維持現狀。而中研院生醫所兼任研究員何美鄉觀察這波「不緊張」。她說，目前的政策重點不在疫調了，且以香港的例子來看，對我們來說最重要的是「應變計畫」。

快訊／宜蘭羅東某國中老師確診　1700人採檢

快訊／宜蘭羅東某國中老師確診　1700人採檢

快訊／羅東某國中代課老師確診　全校1700位師生緊急採檢

快訊／羅東某國中代課老師確診　全校1700位師生緊急採檢

17條傳染鏈　醫籲連假做好4件事！這點最重要

17條傳染鏈　醫籲連假做好4件事！這點最重要

得打第4劑？　前台大醫這樣說

得打第4劑？　前台大醫這樣說

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

和碩前副總裁失蹤　監視器曝新蹤跡

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

阿信突爆料　石頭肺炎被隔離

今變天！連假雨更多全台溼2天　冷氣團恐襲探13℃

冷氣團夾雨全台濕冷　圖看變天30→14°C

本土竄150例「升三級嗎」網怕倒一片

黃虛線超車罰1200！網見原因長知識

鬼金棒才喊漲　老闆遭公平會傳喚

這老虎很大隻！　他最擔心2縣市

「台灣第一女優」登《BBC》

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面