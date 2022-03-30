快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診　柯文哲下午出面說明

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，30日新增台北市一所位於中山區某高職的學生確診，以及中正區一所國小附幼學童染疫，另外還有一間大安區某國小預防性停課。針對疫情變化，台北市政府表示，擬定由台北市長柯文哲於30日下午召開記者會說明。

據了解，台北市中山區某高職生、中正區某國小附設幼兒園學童確診，目前尚未有案號，戶籍地尚未知，預計30日由指揮中心公布。

對此，台北市中山區某高職校長表示，29日聽聞學生家屬確診、學生被匡列居家隔離，便舉行緊急防疫會議，要求與這名學生同班級者先預防性停課，並與北市教育局、衛生局保持聯繫。

而中正區某國小附幼指出，有學生因為和確診者接觸，29日已經請假未到校，但後來被通知該名學生確診後，緊急在29日晚間召開會議討論，決定全園停課到4月7日，安排採檢部分由北市教育局、衛生局評估。

另外，大安區某國小也有近30名師生預防性停課，該間學校的校長說明，因為4年級有一所班級的老師確診，所以請同班級和相關接觸者在家等候疫調，該名老師家住新北市中和區某社區，因為身體不舒服就自主採檢，且28日請假未到校上班。

面對台北市學校連環爆出確診者、與確診者接觸等訊息，台北市政府擬定30日下午由台北市長柯文哲出面舉辦記者會說明。