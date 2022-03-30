轟電價議而不決「不負責任」　民眾黨團：該調漲用電大戶電費

▲電價審議委員會會後記者會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

經濟部29日舉行今年第一次電價費率審議會，針對今年4月到9月電價費率暫時凍漲。台灣民眾黨立法院黨團30日發布新聞稿表示，使用者付費是全民公認的道理，調漲用電大戶電費勢在必行，經濟部「議而不決」作法不負責任，不該以拖待變。

民眾黨團表示，對於2050淨零碳排，執政黨不能繼續打假球，使用者付費是全民公認的道理，從台電公布的用電資料可知，工業用電是台灣用電的主要單位，工業用電的成長，也是台灣用電量成長的主要原因，近期，因俄烏戰爭影響，發電成本大增，調漲用電大戶電費勢在必行。

民眾黨團指出，為使台灣的供電穩定，短期要平衡發電成本，長程而言，為了使台灣的製造業，能因應國際能源轉型的局勢，且要符合公平發展之需求，不能一昧的縱容高耗能產業擴張，應適時進行調整，相較於一般民生用電，工業用電的調漲更有其急迫性。

民眾黨團呼籲，用電總量上升，在持續通貨膨脹的現在，不應全民買單，用電大戶調漲電費的呼聲日高，行政院長蘇貞昌也表示，不應該衝擊民生用電，經濟部電價審議委員會最終「議而不決」，暫不調整電費，這樣的做法是不負責任的。



民眾黨團強調，對於用電大戶電價調整，執政黨不應以拖待變，要積極的處理，盡快決議，這也是促進台灣能源轉型進程的重要路徑。