蔡壁如爆鏡週刊、鏡電視共用人力鐵證　「騙來的執照可不撤嗎？」

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

鏡電視即將於5月8日開播，不過，台灣民眾黨立委蔡壁如30日舉行記者會爆料，鏡電視與《鏡週刊》違法共用人力名單，包括鏡週刊副社長陳志峻在內，至少39人在鏡電視領錢，名字卻掛在鏡週刊、為鏡週刊工作。她除向國家通訊傳播委員會（NCC）具名檢舉外，也質疑NCC當初為什麼不調查，「鏡電視說謊騙來的執照，可以不撤嗎？」

蔡壁如日前公開踢爆有大量《鏡週刊》員工的薪水，是由鏡電視支付，今天再爆光是去年9月，包括《鏡週刊》副社長陳志峻在內，就至少有39人在鏡電視領錢，但名字卻掛在《鏡週刊》，「為《鏡週刊》工作，領鏡電視的錢」，名單她都比對出來了，名單上的人員在鏡週刊掛名採訪，報導頁她也一一印出來，「我會拿著這些資料「，向NCC具名檢舉」。

蔡壁如批評，NCC當作沒看到、沒聽到，也不願公布在接到具名檢舉函之後，究竟有沒有進行調查；所以，今天她公布她自己調查的結果，花點錢買鏡週刊再一一比對，很快就得出答案，但NCC查都不查，只說「鏡電視在今年1月回覆沒有人事共用的情形」，痛批「這不是違法，什麼是違法？NCC當初為什麼不調查？鏡電視說謊騙來的執照，可以不撤嗎？」