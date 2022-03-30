海大教授揪3師禮服店聚會！1人染疫5校牽連　校方要開評議會議處

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆疫情狂燒！國立海洋大學傳出有教授確診再傳染給其學生，衛生局緊急對其疫調後，卻發現該名教授案23022，21日晚間曾和友人到過銀河小吃店用餐，進一步溯源更發現，該大學老師還曾和樹德科技大學的2名體育老師、台北商業大學的體育主任前往台北市禮服店「帝都商務會所」消費。海洋大學也對此表示，待防疫工作告一段落後，會再針對該名教師啟動教評會，以討論相關懲處。

▲海洋大學表示，針對確診教師足跡涉及不當場所一事，將等到防疫工作告一段落後，對該師啟動評議會懲處。（圖／海洋大學提供）



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該名確診教授余23日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，27日主動採檢，於28日確診，Ct值僅15，事後衛生局緊急對其疫調，查出該名教授曾在21日晚間到過銀河小吃店用餐，並曾和樹德科技大學的2名體育老師、台北商業大學的體育主任到過北市禮服酒店「帝都商務會所」消費，1人染疫共牽連5校。

海大老師確認染疫後，雖然他的妻子PCR檢驗結果為陰性，但其任教的介壽國中仍在第一時間啟動防疫計畫，改為線上教學，同時取消第八節課後輔導。另外，夫妻倆的子女分別在萬華區某國小、幼兒園就學，台北市副市長黃珊珊表示，已經通知校園教職員工及學生加強自我健康監測，匡列密切接觸者7人居家隔離，並安排採檢，持續疫調中。

海大老師1人染疫牽連5所學校，台北商業大學體育主任（案23077）確診後，校方緊急發布公告，通知與該個案接觸的師生共22人（學生20名、老師2名）進行一人一室居家隔離，28日一採所有人都是陰性，校方也在同日下午2時進行環境消毒，並表示未來若再有師生確診，全校將立即暫停實體上課，改為線上教學14天。

針對樹德科大的2名體育老師（案23122、案23123）染疫情形，高雄市長陳其邁29日在疫情記者會上說明，2名老師3月25日曾到北部與海大老師在同一個會館聚會，屬於密閉空間多人聚會染疫，28日晚間接到通報，就立即採取匡列隔離疫調。

海洋大學也對此表示，有關海大教師足跡涉及不當場所一事，學校會等到防疫工作告一段落，相關老師也完成隔離防疫檢疫措施，回到學校後，校方會再啟動教師評審委員會，根據教師倫理守則作相關事證調查，之後由教師評審委員會討論議處。