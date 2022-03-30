北市校園連環爆！幸安國小1師確診　30師生停課、720人下午採檢

▲北市校園頻頻頻傳確診個案，圖為北市環保局之前對學校進行環境消毒。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，校園也頻頻爆發確診個案，北市大安區某國小今天（30日）傳出一名老師確診，《ETtoday新聞雲》向幸安國小求證，校方證實昨接獲通知有一老師確診，因為確診老師為資優班老師，資優班26名學生來自23個班級，故除了26名學生，以及與確診老師密切接觸的4位老師在家等候採檢，下午衛生局也會到學校進行720人採檢，目前先以資優班停課為主，若還有新增個案才會全校停課。

近期本土疫情有升溫趨勢，昨天新增33例本土、63例境外移入，其中一例台北商業大學，而校園疫情則是出現零星多點爆發，北市大附小附幼今天在網站公告，因為有1學生確診將停課10天，稻江護家則是一名學生確診，與該生同班的30餘名學生從今天起預防性停課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而最新傳出，在北市大安區幸安國小傳出一名老師確診，校方在《ETtoday新聞雲》詢問時證實此事，指該名老師警覺性高，發現有症狀後主動快篩，後來到衛生醫院採檢確診，校方昨晚才得知消息。

校方進一步表示，該名老師為四年級資優班老師，共有26位學生，另外還有4名老師為密切接觸者，目前這30人都先待在家等待衛生局疫調，由於資優班學生來自23個班級，故今天下午衛生局也會到學校進行720人採檢，而目前先以資優班停課為主，若還有新增個案才會全校停課。