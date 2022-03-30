校園疫情連環爆！北市稻江護家一學生確診「同班30餘人預防性停課」

▲稻江護家傳出一名學生確診，該班預防性停課。（圖／記者周宸亘攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，校園確診個案也是連環爆發，繼昨天台北商業大學有一老師確診，今天（30日）再傳出位於北市中山區某高職也傳出學生確診，《ETtoday新聞雲》向私立稻江護家求證，校方證實昨接獲通知有一名學生確診，但該生從上週六（26日）起就未到學校上課，校方仍在今天起將同班30餘人預防性停課，並進行清消，上述學生篩檢結果將由北市府公佈。

近期本土疫情有升溫趨勢，昨天新增33例本土、63例境外移入，其中一例台北商業大學，而校園疫情則是零星多點爆發，北市大附小附幼今天在網站公告，因為有1學生確診，將停課10天，稍早又傳出中山區某高職有一名學生確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稻江護家接受《ETtoday新聞雲》詢問時證實，昨天接獲北市衛生局通知，有一名學生確診，但該生從上週六起就沒有到學校，初步評估影響不大，但校方在接獲通知後，昨、今兩天仍進行校園全面清消，與該生同班的30餘名學生，也從今天起進行預防性停課，學生也進行檢測，相關結果今天將由市府公佈，初步了解，應該都是陰性，所以除該班級之外，今天學校維持正常上課。