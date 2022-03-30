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不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台13校宣布停課

▲▼北市大附小校園。（圖／翻攝學校官網）

▲北市大附小附幼宣布停課10天。（圖／翻攝學校官網）

生活中心／台北報導

新冠肺炎疫情全台多點爆發，各地紛紛傳出學生或教師確診，學校陸續宣布停課防止疫情擴散。《ETtoday新聞雲》彙整各縣市停課資訊，全台目前至少已有13校宣布全校或部分班級停課，包括3所大學、3所高中職、2間國中、3間國小、1間幼兒園、1所特教學校。停課資訊不斷更新如下：

【台北市】

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台北市立大學附小附幼

校方今天（30日）在學校網站公告，因為有一學生確診，從3/29起到4月7日全校停課10天，預計4月8日復課。

稻江護家

校方證實昨接獲通知有一名學生確診，但該生從上週六起就未到學校上課，校方仍在今天起將同班30餘人預防性停課。

幸安國小

校方證實昨接獲通知有一老師確診，確診老師為資優班老師，資優班26名學生來自23個班級，故除了26名學生，以及與確診老師密切接觸的4位老師在家等候採檢，下午衛生局也會到學校進行720人採檢。

【宜蘭縣】

羅東某國中

今傳出有老師確診，該校目前已經取消今天原訂的段考、全面清消，1700名師生將在10點採檢，至於未來會不會繼續停課？校方表示待下午採檢結束後再決定。

【基隆市】

南榮國中

因有1名學生確診，校方在官網公告，全校今天預防性停課明天復課，確診個案班級停課10天（自3月30日起至4月8日），4月11日復課。

海洋大學

因校內有確診者，校方宣布29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。

二信中學

27日二信中學傳出有學生染疫後，校方緊急宣布全校停課至4月5日。

▲▼基隆二信高中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆二信高中。（圖／記者郭世賢翻攝）

【新竹市】

關東國小

校方30日一早緊急貼出公告，稱一名學童確診，學校即日起停課至4/10，另30日停課但要到校，請師生於教室等候採檢。

【新竹縣】

國立新竹特教學校

1學生確診，國小部6個班級47名學生、與確診學生同交通車的12名國高中學生均停課10天，其餘今預防性停課一天。

【桃園市】

東勢國小

確診者該班級停課10天(3/26~4/4)、其餘師生停課7天(預計停課3/26~4/1)。

復旦高中

確診者該班級停課10天(3/26~4/4)、其餘班級維持正常上課。

中原大學

確診者該班級及學系停課10天(3/26~4/4)、其餘班級維持正常上課。

【高雄市】

◎樹德科大

2名教師確診，但確診者於3月26日至至28日期間，並未進入校園，也未與學生或其他老師有所接觸。該校為確保師生更安全的健康環境，故採取預防性停課，自3月30日至4月1日停課三天，並採取遠距教學。

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