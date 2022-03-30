女護理師爽當醫生娘！近況淒慘「尪資產全給小三」心死檢舉抖黑幕

▲女護理師實名舉報醫生丈夫受賄找小三。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河北石家莊一女護理師3月28日發自拍影片，實名舉報其醫生丈夫。她怒控，河北醫科大學第二醫院神經外科醫生吳姓醫生利用職務之便，收取禮品和大額回扣，還在在婚姻中包養小三，為小三購置價值幾百萬（人民幣，下同）房產車輛，且與小三勾結轉移夫妻共同資產，對一雙兒女不管不顧。

綜合陸媒報導，女護理師在影片中控訴，自己的醫生丈夫收取禮品大額回扣，打著專家旗號私自外出公然斂財，在外包養小三，為小三購買2套房子和百萬豪車，並和小三轉移夫妻共同財產，對一雙兒女不管不顧，「我們的房產被法院拍賣，妻子兒女無房可住。」

29日，醫院回應此事。醫院宣傳部工作人員表示，目前紀委已就此事介入調查，後續會及時通報結果。

▲重慶一護士實名舉報醫生丈夫婚內出軌醫藥代表。（圖／翻攝自影片）

就在5天前，也有一名女護理師舉報醫生丈夫引發過熱議。據《人民網河南頻道》24日報導，重慶一女護理師實名舉報醫生丈夫婚內出軌醫藥代表，據悉，其丈夫是巴南區人民醫院主治醫師。

該護士舉報稱，自己兩次被丈夫毆打導致流產住院。此外她還舉報醫生丈夫進行權色交易，收受回扣。對此，巴南區人民醫院表示，該名醫生正接受調查，後續會公布調查結果。