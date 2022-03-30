　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女護理師爽當醫生娘！近況淒慘「尪資產全給小三」心死檢舉抖黑幕

▲▼女護理師實名舉報醫生丈夫受賄找小三。（圖／翻攝自影片）

▲女護理師實名舉報醫生丈夫受賄找小三。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河北石家莊一女護理師3月28日發自拍影片，實名舉報其醫生丈夫。她怒控，河北醫科大學第二醫院神經外科醫生吳姓醫生利用職務之便，收取禮品和大額回扣，還在在婚姻中包養小三，為小三購置價值幾百萬（人民幣，下同）房產車輛，且與小三勾結轉移夫妻共同資產，對一雙兒女不管不顧。

綜合陸媒報導，女護理師在影片中控訴，自己的醫生丈夫收取禮品大額回扣，打著專家旗號私自外出公然斂財，在外包養小三，為小三購買2套房子和百萬豪車，並和小三轉移夫妻共同財產，對一雙兒女不管不顧，「我們的房產被法院拍賣，妻子兒女無房可住。」

29日，醫院回應此事。醫院宣傳部工作人員表示，目前紀委已就此事介入調查，後續會及時通報結果。

▲▼女護理師實名舉報醫生丈夫受賄找小三。（圖／翻攝自影片）

▲重慶一護士實名舉報醫生丈夫婚內出軌醫藥代表。（圖／翻攝自影片）

就在5天前，也有一名女護理師舉報醫生丈夫引發過熱議。據《人民網河南頻道》24日報導，重慶一女護理師實名舉報醫生丈夫婚內出軌醫藥代表，據悉，其丈夫是巴南區人民醫院主治醫師。

該護士舉報稱，自己兩次被丈夫毆打導致流產住院。此外她還舉報醫生丈夫進行權色交易，收受回扣。對此，巴南區人民醫院表示，該名醫生正接受調查，後續會公布調查結果。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
26歲AV女優慘被分屍　「粉絲看屍塊」認出刺青
快訊／白宮：拜登願與普丁直接會談
暖心挺醫護！東森捐特製口罩39萬片　王令麟：感謝北榮守護全民
快訊／本土確診連環爆　陳時中「突向立院告假」
疫情多點爆發　全台13校宣布停課
陳時中公布中和公寓地址　侯友宜：給確診者多點空間
獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24h
快訊／聯合國直升機遭擊落！　機上8人罹難
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

綠委批大陸透過抖音打認知戰　朱鳳蓮：實際上是提供生活學習指南

女護理師爽當醫生娘！近況淒慘「尪資產全給小三」心死檢舉抖黑幕

湖北抗疫救火隊書記應勇卸任　前住建部長王蒙徽接棒

大陸日增本土8653例！上海近6000例再創新高　拒不檢測恐背刑責

孕婦上夜班「打瞌睡」慘遭資遣！怒告公司判決出爐

美「國家民主基金會」訪台　陸：打民主幌子「賣鼓動分裂毒藥」

網店女店主「臨行前退票」空難逃死！遭諷蹭熱度帶貨　陷網路霸凌

美國防報告再提「中俄威脅」　陸外交部：打壓中俄的圖謀不會得逞

吃了泡發2天黑木耳！她「上吐下瀉精神恍惚」急送加護病房

台青拍攝「兩岸滴水驗親」　「黃河水混濁水溪」稱融入母親懷抱

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

綠委批大陸透過抖音打認知戰　朱鳳蓮：實際上是提供生活學習指南

女護理師爽當醫生娘！近況淒慘「尪資產全給小三」心死檢舉抖黑幕

湖北抗疫救火隊書記應勇卸任　前住建部長王蒙徽接棒

大陸日增本土8653例！上海近6000例再創新高　拒不檢測恐背刑責

孕婦上夜班「打瞌睡」慘遭資遣！怒告公司判決出爐

美「國家民主基金會」訪台　陸：打民主幌子「賣鼓動分裂毒藥」

網店女店主「臨行前退票」空難逃死！遭諷蹭熱度帶貨　陷網路霸凌

美國防報告再提「中俄威脅」　陸外交部：打壓中俄的圖謀不會得逞

吃了泡發2天黑木耳！她「上吐下瀉精神恍惚」急送加護病房

台青拍攝「兩岸滴水驗親」　「黃河水混濁水溪」稱融入母親懷抱

治裝費變貴了！　棉花價格飆升觸及逾10年新高

美國務院獲報：俄軍「扣留」美國人　警告公民勿前往烏俄

快訊／高雄化工廠群聚再+1！作業員家屬陰轉陽　累計24人染疫

用愛投資綠地球！ 東森自然美「空瓶回收計畫」響應2022世界地球日

PTT、Dcard大推的「痘肌蜜糖」　用完3瓶還不夠、直登重量瓶才滿意

藉同袍調訓性侵他女友　淫狼上尉竟笑「下面那麼濕還說不要」

泰國第一神顏超狂半裸透膚裝！「上身寫滿歌詞」真實體態看光

一個月菸錢2100元等於兩週餐費　過來人認證戒2物日省400元

差別在這裡！酒駕重罰3／31實施　清水警短片宣導簡單易懂

25年在地十大書坊熄燈！　店長嘆苦撐：來客剩3成

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

工具人之怒！正妹遭當街咆哮

21歲妹車禍全身燒爛！毀容、截肢經歷928天地獄療程

男住北京機場「一待14年」！還有「月薪」領

台青搞「兩岸滴水驗親」　帶黃河水混濁水溪

吃了泡發2天黑木耳！她「上吐下瀉」險送命

上海近6000例再創新高　拒不檢測恐背刑責

孕婦上夜班打瞌睡遭資遣！怒告公司判決出爐

早產雙胞胎只能救一個！窮夫妻手抖淚抓鬮決定

媽催婚放大絕！店門口貼「8條件」幫她徵婚　

網店女店主臨行前退票空難逃死！遭諷蹭熱度帶貨

湖北抗疫救火隊書記應勇卸任 前住建部長王蒙徽接棒

中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

「半封城」救企業！上海公布「紓困21條」

炒股慘虧近90億！雲南白藥淨利腰斬

更多熱門

相關新聞

已婚男警騙女警交往　正宮求償200萬吞敗

已婚男警騙女警交往　正宮求償200萬吞敗

李姓男警受訓時隱瞞已婚身分，與同期女警交往過夜20多次；李妻以侵害配偶權向女警提告求償200萬元，並有人假冒記者找女警套話，詢問事前是否知道李員已婚，還好女警未上當受騙，女警堅稱李員騙她己離婚才與其交往，她也是受害人，台南地院法官認為沒有積極證據證明女警知道李員已婚，判決女警勝訴。

小三汪窩把拔手臂睡翻！媽被閃瞎

小三汪窩把拔手臂睡翻！媽被閃瞎

明知老公外遇！人妻無奈「小三有資源」

明知老公外遇！人妻無奈「小三有資源」

雨中走14km看醫生　男癱路旁警伸援手

雨中走14km看醫生　男癱路旁警伸援手

女友跟別人壞壞！他抓包「卻心軟想原諒」

女友跟別人壞壞！他抓包「卻心軟想原諒」

關鍵字：

女護理師醫生出軌已婚小三河北醫科大學第二醫院

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

和碩前副總裁失蹤　監視器曝新蹤跡

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

汪小菲受夠小S這3點被惹毛！氣炸飆罵

阿信突爆料　石頭肺炎被隔離

黃虛線超車罰1200！網見原因長知識

這老虎很大隻！　他最擔心2縣市

今變天！連假雨更多全台溼2天　冷氣團恐襲探13℃

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面