台海若衝突美介入更深？　陸官方：台有事、美來幫騙局早破產

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美軍印太司令部司令上將日前受訪稱，「烏俄衝突」給外界啟示是「大陸攻台可能真的會發生 」。國安局長陳明通接受質詢時分析台海情勢稱，如果兩岸如果發生衝突，美國介入台海會更深入。對此，大陸國台辦朱鳳蓮今（30日）回應，正告民進黨當局不要錯判情勢，民進黨當局苦心炮製的「台灣有事、美國來幫」的騙局早已經破產。

近期，外媒和台灣內部一直討論「北京武力犯台的可能性」。對此，陳明通日前接受質詢指出兩點，一蔡政府任內的兩岸關係沒問題；二、美對台有《台灣關係法》，大陸不會輕易動武，如果發動也是全面性。但是兩岸如果發生衝突，美國介入台海會更深入。

朱鳳蓮則回應，台灣問題與烏克蘭問題有本質區別，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，輪不到外部勢力插手。台灣的前途在於兩岸關係和平發展，在於實現國家的統一，而不是依靠什麼外部勢力的「空頭支票」。

朱鳳蓮進一步說，正告民進黨當局，「挾洋謀獨」沒有出路，押寶外部勢力注定落空，如果繼續錯判形勢，執迷不悟，在「台獨」的道路上鋌而走險，必將遭到迎頭痛擊。

朱鳳蓮強調，我們一再強調，我們有耐心，願意以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一前景。同時，我們決不容忍「台獨」，如果「台獨」分裂勢力膽敢挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將採取斷然措施。

▲美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）日前受訪稱「大陸攻台可能發生」。（圖／達志影像／美聯社）

另外，台媒提問，近期台灣民調顯示民眾對於美國協防台灣信心下降，憂心兩岸爆發衝突。台灣最近也有一份民調顯示「兩岸可能終須一戰」有五成的民眾不認同。儘管大陸方面多次強調不是針對台灣百姓而來，並且持續推動有利兩岸交流政策，實際很難一分爲二，陸官方如何面對外界無法停息的「武統論」？

朱鳳蓮表示，越來越多的台灣民眾認識到，外部勢力操弄涉台議題，打的是「以台制華」的算盤，犧牲的是台灣民眾的利益。民進黨當局苦心炮製的「台灣有事、美國來幫」的騙局早已經破產。

最後，朱鳳蓮指出，台灣的前途、台灣民眾的安全保障和利益福祉在於兩岸關係和平發展和國家統一。一起努力推動兩岸關係重返和平發展的正確軌道，解決兩岸政治對立，實現台海持久和平，達成國家統一願景。