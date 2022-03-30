綠委批大陸透過抖音打認知戰　朱鳳蓮：實際上是提供生活學習指南

▲大陸抖音海外版TikTok。（圖／CFP）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

民進黨立委林楚茵日前在臉書貼文批評大陸用抖音、小紅書等社群軟體對台進行「認知作戰」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（30）日表示，台灣很多年輕人喜歡用大陸的社交軟件（社群軟體，下同），「最直接的原因就是好用、好懂、好玩，這些軟件實際上是提供大家生活及學習的指南。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮進一步說明，「大家可以看到，美食美景、健康運動是有的；美妝穿搭、影視動漫是有的；教育親子、園藝寵物是有的；寫作攝影、繪畫舞蹈是有的，包括大課小課很多課程都是有的，所有你可以想到的生活疑問，都可以在這些社交軟件上，找到解答、啟發和經驗。」

朱鳳蓮提到，從某種意義上來說，台灣青年使用這些軟體，是提高他們生活質量，提升生活幸福感的一種方式和一種管道，「民進黨的政客們，對這個還大放厥詞，只能說明，他們凡事只會政治操弄，早已經遠離台灣百姓的生活，早已背棄台灣百姓的利益福祉。」

▲林楚茵被網友爆料曾開設Tik Tok（抖音海外版）帳號。（圖／翻攝抖音）

據了解，民進黨立委林楚茵在在臉書PO文稱抖音、小紅書等平台可能參雜「認知作戰」，提醒民眾使用時需要注意。不過，該則PO文發出後便被網友踢爆，林楚茵疑似設有抖音帳號。對此，林楚茵29日出面澄清，她表示，該帳號是2018年擔任主持人時，由實習小編幫忙設立的帳號，因為不是自己在管理也就忘了曾有這個帳號，她還呼籲，「政治人物不要當中國認知作戰的在地協力者。」