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邱太三提「維護中華民國主權不算台獨」　朱鳳蓮：夾帶兩國論私貨

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陸委會主委邱太三堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者魏有德／綜合報導

陸委會主委邱太三昨（23）日表示，「如果『維護中華民國主權』不算台獨的話，這在我們跟大陸做任何協商或談判時，會是一個比較好的基本條件。」對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（24）日回應稱，這番言論繼續混淆是非、顛倒黑白，夾帶「兩國論」私貨，「進一步暴露民進黨當局推卸破壞台海和平穩定責任，持續謀獨挑釁的本性。」

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2022.3.16 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮表示，民進黨以追求台獨起家，至今仍頑固堅持台獨分裂立場，「他們把海峽兩岸由於內戰延續的政治對立的特殊狀態，歪曲為兩國論和一邊一國，無論他們打著什麼幌子，變換什麼說辭，都是圖謀否定兩岸同屬一個中國的事實，破壞中國主權和領土完整。」

邱太三23日前往立院內政委員會備詢，他指出，台獨這個用語太過模糊、抽象，在國際社會或是國內都有不同定義，國內應該要有共識，「如果『維護中華民國主權』不算台獨的話，這在我們跟大陸做任何協商或談判時，會是一個比較好的基本條件。」

邱太三指出，兩岸關係基本分為大、小兩個層面，大的部分受國際地緣戰略情勢影響，「坦白說我方沒有能力主導，只能順著整體情勢做即時回應；人民的交流、涉及人民的權益事項，對岸也認為是應該要做的事情，不管檯面上說法如何，大家都會為人民的權利義務來服務，這樣的交流不斷累積，其實是有助兩岸良性互動的。」

朱鳳蓮則認為，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，是維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展和雙方良性互動的基礎，是民進黨當局一手破壞了這一得來不易的局面，「他們蓄意煽動兩岸對立對抗，變本加厲勾連外部勢力進行謀獨挑釁，造成當前台海局勢緊張動盪，這是世人皆知、更是賴不掉的。」

朱鳳蓮表示，近來，民進黨當局借烏克蘭局勢頻頻蹭熱點、到處碰瓷、製造謊言，違逆島內民眾要和平、要發展的主流民意，幻想繼續挾洋謀獨、以武謀獨，註定失敗。

朱鳳蓮強調，正告民進黨當局，安圖以兩國論行騙，以製造釋放善意假象行謀獨之實，完全是痴心安妄想；安圖把台灣同胞裹挾到反中謀獨的邪路上，充當其實現一黨私利的炮灰，必將遭到清算，「只有承認九二共識，認同兩岸同屬一中，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道上來。捨此別無他途。」

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