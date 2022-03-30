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全台17條傳染鏈　醫籲連假做好4件事！這點最重要

記者陳俊宏／綜合報導

台灣本土疫情多點爆發，29日新增33例確診，目前國內累計17條不明感染鏈，遇上即將到來的清明4天連假。兒科急診醫師吳昌騰表示，看來連假前，社區感染的壓力又開始增加！他提醒民眾做好4件事，請接種疫苗、戴口罩、勤洗手、避免密閉空間的群聚，重點還是趕快接種疫苗吧。

吳昌騰29日在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書提到，接種疫苗雖難以預防感染，但仍然是有效預防重症及死亡，甚至是預防長期COVID的最佳方法。

吳昌騰解釋，首先，由於新冠病毒不斷發生抗原漂移，逐漸累積不少突變，造成疫苗保護力降低，因此疫苗對於Omicron突變株BA.1及BA.2，已經很難非常有效預防感染。

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▼國內疫苗覆蓋率。（圖／翻攝「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書）

（圖／翻攝「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書）

吳昌騰說，以韓國為例，韓國的完全接種疫苗比例達87%，但仍然無法阻止疫情爆發，韓國最新的COVID病例總數超過1181萬例，約佔全國人口5分之一！雖疫苗對Omicron變種BA.1和BA.2感染提供有限的保護，但疫苗仍然顯著降低個人因感染而住院或死亡的可能性。

吳昌騰表示，以美國為例，最近的美國紐約州報告指出，在最新的Omicron浪潮中，與「未接種疫苗的人」相比，「完全接種疫苗的人」因COVID-19感染住院的機率，降低了90.1-95.9%。

吳昌騰指出，再看看香港，大家都知道，香港近期的疫情嚴重！多嚴重？根據香港的疫情統計，3月初，香港每10萬名居民中有近900例COVID-19病例，這是大流行期間世界上任何地方的最高水平；3月中旬，每天的死亡人數也飆升至將近300人。

▼在香港，80歲以上老年人中，只有約3分之1完全接種疫苗，90%的死亡發生在未完全接種疫苗的人群中。（點圖可放大／翻攝「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書）

（圖／翻攝「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書）

吳昌騰提到，專家學者分析指出，香港的高死亡率歸咎於老年人的低疫苗接種率，多低呢？在香港，80 歲以上的老年人中，只有約「3分之1完全接種了疫苗」，90%的死亡發生在「未完全接種疫苗」的人群中。

吳昌騰說，目前的台灣呢？台灣75歲以上的朋友，第2劑疫苗涵蓋率是70.6%，雖然還不錯，但還是有努力的空間，為了小孩、為了達到群體免疫，接種疫苗吧！另外，最近研究已說明，在接種兩劑疫苗後感染COVID的人中，接種疫苗可以將long COVID的風險降低約一半。

目前國內待釐清傳播鏈共有17條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者、台東池上就醫確診者、永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚、基隆安樂區個案和台銀孕婦個案。」

▼吳昌騰呼籲民眾打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

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