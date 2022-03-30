海大師曾去禮服酒店「5天消費2娛樂場所」　1人染疫牽連5校

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增33例本土病例，足跡包含基隆、新北、台北、桃園、彰化與台東等地。其中國立台灣海洋大學老師（案23022）與友人曾前往「銀河小吃店」，後來主動篩檢確認染疫，但隨著足跡公布，他還曾與樹德科大2名體育老師、台北商業大學1名體育主任前往台北市禮服店「帝都商務會所」。

▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

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海大老師（案23022）是銀河小吃店確診者（案22595）的接觸者，他在3月21日晚間9時許與2名友人前往小吃店消費，3月23日出現喉嚨痛症狀，後來聽聞基隆有疫情，於是在3月27日主動前往檢驗，並在3月28日確診，Ct值15。

然而，隨著足跡公布，海大老師3月25日晚間9時許還曾與樹德科大2名體育老師（案23122、案23123）、台北商業大學1名體育主任（案23077），前往位於台北市中山區的「帝都商務會所」。根據網路資料顯示，帝都商務會所是一間禮服酒店，店裡有穿著小禮服、小洋裝的女陪侍，主要工作是陪客人聊天、伴唱。

▼▲海大老師足跡與關係圖。（圖／台北市衛生局、台北市政府提供）

海大老師確認染疫後，雖然他的妻子PCR檢驗結果為陰性，但其任教的介壽國中仍在第一時間啟動防疫計畫，改為線上教學，同時取消第八節課後輔導。另外，夫妻倆的子女分別在萬華區某國小、幼兒園就學，台北市副市長黃珊珊表示，已經通知校園教職員工及學生加強自我健康監測，匡列密切接觸者7人居家隔離，並安排採檢，持續疫調中。

海大老師1人染疫牽連5所學校，台北商業大學體育主任（案23077）確診後，校方緊急發布公告，通知與該個案接觸的師生共22人（學生20名、老師2名）進行一人一室居家隔離，28日一採所有人都是陰性，校方也在同日下午2時進行環境消毒，並表示未來若再有師生確診，全校將立即暫停實體上課，改為線上教學14天。

▲樹德科大2名體育老師曾與海大老師聚會。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

而樹德科大的2名體育老師（案23122、案23123），高雄市長陳其邁29日在疫情記者會上說明，2名老師3月25日曾到北部與海大老師在同一個會館聚會，屬於密閉空間多人聚會染疫，28日晚間接到通報，就立即採取匡列隔離疫調。

2名老師的最新足跡包含，搭乘高鐵自由座北上、特力屋左營店、全聯福利中心北左營店、這一小鍋新光左營店等。高市府提醒，與本市確診個案足跡重疊或有接觸史的民眾，請攜帶健保卡前往篩檢站進行採檢。

▼樹德科大2名體育老師的足跡。