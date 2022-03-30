「3劑打完3個月」最新保護力曝！得第4劑？　前台大醫這樣說

記者陳俊宏／綜合報導

台灣是否需要打第4劑，指揮中心指揮官陳時中表示，時間不會那麼快，可觀察其他國家狀況再判定。台大感染科前醫師林氏璧表示，需不需要第4劑，這應該是用科學說話的議題，有多少證據說多少話；另外，根據英國資料，18~64歲打3劑保護力一開始有9成，3個月會掉到75.9%。

林氏璧29日在臉書提到，從英國公布最新疫苗防重症保護力，來看到底需不需要第4劑疫苗，「一直以來我們看疫苗有效性，是看有症狀感染的保護力。但到了Omicron，防感染的效力不佳且不持久，因此，防住院、重症、死亡變成重點。」

▼根據疾管署最新資料，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.39%、第2劑78.24%、追加劑接種率49.46%。（圖／記者呂佳賢攝）

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林氏璧說，英國衛生安全部3/24新公布疫苗有效性資料，把防重症做出清楚定義，然後看疫苗的保護力，如果來看防止需要氧氣、插管或住進加護病房的保護力，針對Omicron，疫苗不管2劑或3劑都很有效，且持續時間很長，即使65歲以上也不差。

林氏璧指出，18~64歲2劑疫苗追蹤到6個月保護力還有82.3%，3劑一開始有9成，3個月會掉到75.9%；而65歲以上2劑疫苗追蹤到6個月，會從90.9%掉到73.4%，3劑一開始回到9成，3個月還有86.8%。

林氏璧說，到底需不需要第4劑疫苗？該看的是這個數字，特別是老人家防護重症的保護力到底可維持多久，要繼續追蹤下去；在看每個疫苗有效性研究時，也要很注意防住院、防到急診等定義問題，如果2劑防Omicron重症都可維持大概6個月，他估計打3劑應該是可以維持6個月、甚至更久。

▼您打第3劑了嗎？（圖／記者屠惠剛攝）



林氏璧認為，不管怎麼樣，需不需要第4劑，哪些人該打第4劑，該打針對原始株做的疫苗還是次世代疫苗，這應該是用科學說話的議題，有多少證據說多少話，「而不是由疫苗大廠的CEO率先告訴大家，所有人都應該需要第4劑，這非常荒謬，而且會引起反感。」

至於台灣是否需要打第4劑，對此，陳時中近日回應，時間不會那麼快，還有足夠時間觀察別的國家打第4劑的情況和效果，再來做專業判定。根據疾管署最新資料，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.39%、第2劑78.24%、追加劑接種率49.46%。