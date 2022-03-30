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老虎很大隻！他示警「這連假比過年更嚴峻」　最擔心2縣市

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情升溫，29日新增33例確診。對此，精神科醫師沈政男示警，「春假（清明連假）這一關必須度過去，不然，武松的處境將會十分危險，因為這一隻老虎很大隻。」他現在最擔心雙北市，因先前感染源不明案例比例都在10%以下，現在已經增加到20%以上，這是疫情正在蔓延的徵象。

沈政男在臉書說，疫情多點爆發，說是警訊？歹勢，這不是警訊，而是老虎本人！武松，要趕快醒來了！先講基隆小吃店群聚，他有沒有說案22731是源頭？基隆市官方是不是也這麼認為？道理很簡單，除了發病最早，更重要是此例是警局、小吃店與中學幾個群聚的交會點，而如果源頭不是此例，感染動線很難畫出來。

沈政男表示，基隆已全市開設社區篩檢站，29日早上篩檢上千人都是陰性，這是疫情沒有擴散太厲害的保證，大家不用太緊張，警察、學生也都採檢了，「但我說過了，小吃店業者也應該大規模採檢，因為小吃店顧客經常跨店消費。」

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▼沈政男現在最擔心雙北市。（圖／記者李毓康攝）

▲▼全國新冠肺炎疫情維持三級警戒，北市府持續執行「市場專案」相關措施，圖為台北市和平醫院篩檢站,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,檢疫亭,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,採檢,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

沈政男指出，你看案20232什麼背景，他就不提了，先是去了小吃店，又跟南部來的友人聚餐，試問，春節前後你們敢這樣群聚嗎？這就是防疫鬆懈的明證。

沈政男提到，現在台灣的社區Rt值已經來到了2-3，原因就是大家的社交與群聚多了起來，春節前後沒有爆發，乃因Rt值被大家的戒慎恐懼壓在1左右，如今好多人都不怕也不管了。

沈政男說，再看彰化確診的兩例，是不是南北趴趴走？這在春節前後也不可能發生，注意了，中部已被攻陷了，大家要小心！還好已知那兩例有中和足跡，應該是直接從北部帶來病毒，尚未造成嚴重擴散。

「現在最讓人擔心是新北與台北，因為竟然一天內出現了好幾起感染源不明案例！」沈政男提醒，注意了，先前感染源不明案例比例都在10%以下，現在已經增加到20%以上，這是疫情正在蔓延的徵象，絕對必須謹慎面對。

▼沈政男提醒，接下來的春假將是一個重大考驗。而許多民眾已規畫好於連假出遊。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲過年,返鄉,通勤,高鐵,人潮,客運,轉運站,搭車,火車。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男表示，你看淡水、松山、中和、永和都同時出現感染源不明案例，這是過去三個月沒有的狀況，這代表病毒已在社區擴散了一陣子，然後一起冒出頭來，背後那個傳播鏈，到底鋪得多大多廣？你看中和的公寓群聚，說是一條街的不同巷弄都有人感染，這代表社區出現了傳播熱點，必須趕緊進行大規模採檢。

沈政男指出，台北再度出現感染源不明案例，說是看護移工與老人家，這當然要從移工群聚去調查感染來源，「其他縣市有疫情，台北當然會有」的概念在前三個月並不成立，接下來也必須盡力圍堵，切莫有「反正不可能清零」的心態。

「我問一個問題：為什麼這一波，桃園反而是沒事？我想沒人可以回答。」沈政男認為，現在最重要是把基因定序做出來，才能判斷南北這些群聚的靜態關聯，至於動態關聯就有賴疫調了。

沈政男提到，雖然疫情再起，但社區警戒並沒有要升級，這是因為疫調與匡列仍有餘裕，當疫調啟動，Rt值就會被壓下，至於能壓到多低，有待觀察；如果不能壓到1左右，那麼新增就會持續增加，而只要增加到一定程度，讓疫調與匡列吃緊，就是老虎已經撲到面前了。

沈政男提醒，接下來的春假與大型宗教活動，將是一個重大考驗，比春節還嚴峻，「哥在春節前獨排眾議，跟你保證疫情不會爆發，現在必須再跟你說：春假這一關，必須度過去，不然，武松的處境將會十分危險，因為這一隻老虎很大隻！」

►本文獲得沈政男醫師授權。

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