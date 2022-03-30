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中和群聚如防疫旅館「處處有病毒」　海大師涉足禮服店更難查

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心29日公布新增33例本土個案，其中新北市中和某社區一口氣新增7人，台大兒童醫院院長黃立民提到，Omicron病毒的傳播方式就像是「防疫旅館感染模式」，可透過排水、通風等系統擴散。此外，海大老師（案23022）染疫一案牽涉禮服酒店，若其他男客擔心實話實說會引發家庭革命，有可能會隱瞞接觸史，進而增加調查難度。

▲▼全國新冠肺炎疫情維持三級警戒，北市府持續執行「市場專案」相關措施，圖為台北市和平醫院篩檢站,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,檢疫亭,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,採檢,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠疫情全台多點爆發。（資料照／記者李毓康攝）

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中和社區一天新增7人確診，指揮中心除了提及案號，還罕見公布該棟公寓的地址。指揮官陳時中表示，公布之後大家比較容易知道關係，因為先前是在一個區域內，「東一個、西一個（個案）」，就是在同一個範圍，另外還有7-11的足跡重疊，所以連一連之後，「就知道在那幾棟裡面其實很密集」。

根據《聯合新聞網》報導，台大公衛教授陳秀熙認為，BA.2亞型的傳染力比BA.1亞型高，較易造成家戶傳染，像是大廈電梯通風差，就會產生高濃度的氣溶膠，若是沒有電梯的公寓，樓梯把手、大門門把也都有可能導致接觸傳染；台大兒童醫院院長黃立民也提到，Omicron病毒可能會透過環境汙染，或是順著通風系統傳到每一個房間，就像是疫旅館的感染模式，但要改善管線、加裝濾網費時又費錢，最好的防疫方式還是勤戴口罩，盡早接種第三劑疫苗。

▲▼3/29新北某社區群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲中和社區群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

雖然病毒可能出現在民眾生活環境的許多地方，但中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬認為，基隆小吃店的疫情也很危險，確診者從員工、顧客，到顧客的孩子、學校同學等等，代表可能還有潛在的感染者，尤其員工每天接觸的消費者一定很多，這是非常麻煩的問題，「可能已經不知道傳給多少人到社區趴趴走了。」

▲▼酒店小姐。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲染疫的海大老師被發現曾涉足八大場所。（資料照／記者陳雕文翻攝，與本文當事人無關）

此外，海大老師（案23022）染疫一案中，他的足跡曾涉及台北市中山區的禮服酒店「帝都商務會所」，同行的樹德科大2名體育老師、台北商業大學1名體育主任也相繼確診，讓許多網友擔心感染人數是否會因此激增。

其實，在新冠肺炎疫情發生之初，也就是2020年初，台北市曾有一名禮服店的公關小姐染疫，她出現病症之後仍繼續上班，一度掀起各界議論。由於酒店小姐每晚可能會接觸多達50名男客，如果男客們擔心實話實說會引發家庭革命，有可能會隱瞞接觸史，進而增加調查難度。

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