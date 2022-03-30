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國內旅遊被當凱子？一家4口住1晚破萬：都能出國了　網嘆變常態

記者黃翊婷／綜合報導

全球受到新冠疫情衝擊，國人不能出國玩，轉而改在國內旅遊。一名媽媽想帶一家四口去台中玩3天2夜，沒想到一查飯店價格，隨便1個晚上就要破萬元，讓她忍不住驚呼，「都能出國了！」

國內旅遊被當盤子？一家4人3天2夜房價「可以出國」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO抱怨國內旅遊住宿太貴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」29日的文章中提到，「台灣飯店住宿的價格是怎麼了？玩3天2夜都能出國了。」並附上網頁截圖，只見她找的飯店「2大2小」一個晚上幾乎都要超過1萬元，最貴的是1萬4860元，最便宜的也要5600元。

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不過，文章公開之後，網友們分成兩派議論，一派人和原PO一樣覺得國內旅遊這樣的價格太坑人，甚至已經變成常態，「台灣住宿真的貴死人」、「現在不賺，等開放出國就沒得賺了」、「原來台中住宿這麼貴，台中人路過」、「國旅的問題一直是住宿啊」、「餓了2年半，胃口大一點正常，反正妳現在就是沒辦法出國」、「所以大家寧願出國」。

▲▼武陵農場桃花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有人覺得國內旅遊價格昂貴，也有人覺得很超值。圖為武陵農場。（圖／記者蔡玟君攝）

另一派人則認為，原PO是一家四口出遊，住宿還含早餐，而且挑的時間是連假，並且訂了2間房間，費用當然比較貴，「2大2小差不多是這個價格，除非妳選擇比較基本簡單的」、「這些都是還不錯的飯店呀，況且4人還含早餐」。

還有內行人指出，台中市區一般三星級的旅館連假2間房也要5000元左右，如果真的想講求靠近市區又便宜，那就選青年旅館或日租套房，不含餐點的話，1個晚上大約可以壓在1000元上下，「青年旅館也有套房型的房間，大概1000元出頭，或剛好有一間4人住的宿舍房也可以，直接跟旅館訂會比套房更便宜一些。」

▲▼京都旅遊，日本旅遊，日本賞楓，京都嵐山楓葉，嵐山楓葉季，嵐山紅葉。（圖／記者蔡玟君攝）

▼▲新冠疫情讓國人無法出國旅遊。圖為日本京都。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 京都錦市場，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

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