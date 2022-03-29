幼稚園女兒收到男生巧克力「只給妳」　醋爸2句話怨念爆棚

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻28日在臉書PO文說道，就讀幼稚園的女兒收到同學給的巧克力，老公得知之後，氣到連續回覆兩次生氣的貼圖，並連說兩次「叫她退回去」。逗趣的反應笑翻5500多名網友，還有不少爸爸們留言表示認同，「跟我一樣的反應」、「誰能忍受心愛的女兒被連看都沒看過的屁孩送巧克力」。

▲原PO告訴老公，女兒收到同班男生給的巧克力。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，就讀幼稚園的女兒28日收到同班男生給的巧克力，她知道之後，傳訊息把這件事情告訴老公，結果老公氣到回覆一個憤怒的貼圖，並留下一句「叫她給我退回去」。

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原PO又加碼說道，「而且只給她一個人。」讓老公的火氣越燒越旺，不僅再次回覆憤怒貼圖，還不忘再強調一次「叫她退回去」。這篇文章公開之後，吸引超過5500名網友按讚，大家紛紛留言調侃，「來自爸爸的憤怒」、「爸爸可能請特休在追查男同學身家了」、「隔著螢幕都能感受到爸爸的怒火」、「知道你岳父的心情了吧」、「怎麼每個爸爸都這樣？父愁者聯盟」。

也有不少已經當爸爸的網友表示可以理解原PO老公的心情，「跟我一樣的反應，女兒收到跟我說，我就說退回去」、「拜託，誰能忍受心愛的女兒被連看都沒看過的屁孩送巧克力」。

▲醫師建議，未滿3歲的幼童不可食用巧克力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，也有好心網友提醒原PO，孩子年紀還小，不要給她吃太多巧克力比較好。小兒科醫師陳映庄曾在臉書PO文提醒，巧克力糖分高，還會添加各種色素、香料，吃多了可能會造成肥胖、過敏等不良影響，其中的咖啡因也會讓孩子出現亢奮、躁動易怒和不易入睡等現象，未滿3歲的幼童不可食用，4至6歲幼童一天可攝取的咖啡因上限為45毫克，7至9歲一天上限62.5毫克，10至12歲一天上限85毫克。