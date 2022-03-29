帶女友聚餐「兩度夾菜給北漂女同事」　1巧合千人認證故意的

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友28日在臉書PO文聲稱，同事聚餐時帶著女友一起出席，卻兩度夾菜給另一名年輕女同事，隔天還排假沒來上班，「請問一下有男友或有老公的女生，妳們覺得這件事很嚴重嗎？」文章PO出之後吸引超過1500名網友按讚討論，大家一面倒認為很嚴重，而且隔天排假實在過於巧合，「直接上香」、「男的是想分手了，故意的吧」。

▲原PO目睹已經死會的同事當著女友的面，夾菜給另一名年輕女同事。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，27日和公司同事們聚餐，其中一名同事帶著女友一起來，本來氣氛還挺愉快的，沒想到用餐過程中，男同事兩度夾菜給另一名年輕女同事，「她是南部人，自己北漂來工作」，當場讓女友氣到甩筷子走人，場面變得很尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，更巧合的是，那位男同事隔天排了假，沒有來上班，「請問一下有男友或有老公的女生，妳們覺得這件事很嚴重嗎？」

文章公開之後，吸引超過1500名網友按讚，大家紛紛留言表示這樣的行為真的很嚴重，「甩筷子就離開算客氣了，要是我，甩的應該不會是筷子」、「讓同事女友幫別的男人夾菜試試看，就知道嚴不嚴重」、「直接上香」、「這男的根本就是找死」、「男的是想分手了，故意的吧」。

也有不少女網友替原PO同事的女友抱不平，並分享反擊方法，「是我才不會這樣就走掉，他夾菜給女同事，那我就夾菜給他的男同事啊，禮尚往來嘛，看誰可以夾比較多次」、「如果我的另一半這樣做的話，我在他夾第一次的時候，就會代替他做第二次了，然後無比燦爛且和善地跟對方說，『多吃一點，別客氣』，再回頭跟我家那位說，『她可能不熟，害羞不敢夾菜，你給的量太多了，小女生會吃撐了，我來就好』」。