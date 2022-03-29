男友幫女同事夾菜！妹子氣炸「摔筷子走人」　他看傻：很嚴重嗎？

▲可以接受男友夾菜給女同事嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

另一半夾菜給其他人，你能接受嗎？一名網友發文表示，先前公司男同事因為夾菜給女同事，導致一旁的女友大動肝火，「這事很嚴重嗎？」貼文曝光後，底下網友風向一面倒，「真心覺得白目」、「嚴重啊！我發生過，馬上發火啊」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到日前公司聚餐，男同事便帶著女友一同出席，而同張桌子上，還坐了另名北漂的女同事。起初大家相談甚歡，一直到男同事兩度夾菜給該位年輕女同事，便引起女友不滿。

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男同事第一次夾菜給女同事時，女友還不動聲色，後來第二次夾菜，女友就忍無可忍，當場摔筷子並起身走人，讓場面頓時變得很尷尬。目睹全程的原PO就不禁納悶問道，有男友或有老公的女生們，「覺得這事很嚴重嗎？」

▲男友夾菜給女同事。（示意圖／取自Pakutaso）

貼文曝光後，底下網友一面倒表示，「女友在場了還幫女同事夾菜，啊女友不在的時候不就都...」、「女友要的是尊重、避嫌」、「我也是會直接牙起來，這樣真的很誇張，根本不尊重」、「男的還真白目」、「第一次我就會讓他難看了，那個女生不拒絕也很奇怪」；但也有網友認為，「這還好吧？若大家都是朋友的話，這沒什麼啊」。

還有網友覺得男友太白目，質疑根本是故意的，「應該是為了分手故意找個理由」、「趁機分手女友？順便無縫接軌」、「當然嚴重啊！男的故意想要分手吧」、「分手找不到理由嗎」、「男的是蓄意想分手」。