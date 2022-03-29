幼稚園女兒收巧克力「只給妳一人」！爸吃醋怒吼2句　網笑喊正常

▲爸爸聽完後抓狂。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

常聽到「女兒是爸爸上輩子的情人」，爸爸們總認為，沒有任何一個男生能配得上自己的女兒，一名媽咪表示，上幼稚園的女兒收到同班男同學送得巧克力，而且只有女兒一個人有，媽咪將這件事情告訴老公，沒想到老公反應超大，連傳2個氣到臉發紅的表情，網友笑翻「隔著螢幕都可以感受到爸爸的怒火」。

媽咪在臉書「爆廢公社」發文，女兒昨天在幼稚園收到同班男同學送得巧克力，而且只有女兒一個人有，她將這件事情告訴老公，老公整個人暴怒抓狂，連傳了2遍「叫他給我退回去」，還附上氣到臉漲紅的表情符號，看得出來相當憤怒。

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貼文一出，網友們笑翻，「轉學！必須轉學！開始找新的幼稚園」、「誰能忍受心愛的女兒被連看都沒看過的男生送巧克力」、「明天去學校看看是哪個不長眼的」、「看這反應，感覺爸爸要打斷那個底迪的腳了」、「的確是老爸最最最正常的反應，100%女兒控」、「爸爸可能請特休追查男子身家了」。

不少爸爸也在底下留言，很能理解這樣的心情，「跟我一樣的反應，女兒收到跟我說我就說退回去」、「當老爸的都這樣，我女兒中班的時候跟男生牽手，我也差點跑去學校跟小男生約談」。還有媽咪分享，「接女兒放學時有個男童學跑出來說：不要走！我轉頭看了爸爸，爸爸的眼神超兇狠的看著男童說：我看著你，你想住水溝蓋嗎？我整個大笑」。

▼網友們認為「正常發揮」。（圖／翻攝自FB爆廢公社）