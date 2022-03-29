屏東初選同室操戈　鍾佳濱狠嗆莊瑞雄：停止撕裂民進黨

▲民進黨立委周春米（左）、鍾佳濱（中）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選進入最後階段，近日立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱紛紛啟動衝刺掃街、拜票行程。不過，鍾佳濱29日發文，劍指莊瑞雄「請停止撕裂民進黨」，批評莊談到2019年總統初選是為挑撥正副總統蔡英文、賴清德的矛盾，痛批莊為了一己之私、一時聲量分化同志，恐陷蔡英文於不義。

鍾佳濱透過臉書發文表示，昨晚看到莊瑞雄臉書影片其中提到：「就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英」，他身為同黨同志必須嚴正地駁斥：「此言差矣！」

鍾佳濱認為，首先是莊瑞雄引喻失義，因為在此次縣長黨內初選，莊一方面宣稱正、副總統是「公共財」，不宜被任何候選人用來作文宣；但另一方面，卻總是以「英系」代言人自居，這次更將自己直接與蔡英文劃上等號，恐會嚴重陷總統、黨主席於「行政不中立」的處境。

鍾佳濱指出，莊瑞雄刻意提及「2019年民進黨總統初選」，恐怕是要挑撥國家正、副元首的矛盾，「或許是因在民進黨中常會規定『選對會規定成員不得唯一支持特定候選人』前，賴清德就給他（指鍾佳濱）的親筆推薦信而耿耿於懷」。

鍾佳濱說，他相信民進黨是一個民主政黨，任何黨內初選都不會造成分裂，所以基於理念而在初選中支持誰，在選後都不必覺得欠誰人情，或怕被誰「秋後算帳」，因此，鍾認為，莊瑞雄曾斥責另位黨內同志沒有嚴守黨政分際，但卻為了一己之私、媒體一時聲量，不惜重提當年初選，分化同志、離間自家人、陷蔡英文於不義。

鍾佳濱直言，若將民進黨和屏東視同自身血肉，真正愛屏東的黨員，是不可能會為了選舉一時的利益，而坐視生命一體的情感被撕裂，記得莊瑞雄曾經在斥責另一位黨內同志（指周春米），疑似沒有嚴守黨政分際時，說自己拒絶「與魔鬼共舞」，如今，眼看他竟為了一己之私、媒體一時聲量，不惜挑撥正、副總統矛盾，「你在影片對外指控對手地方派系介入、染黑黨內初選，另一方面對內卻重提當年，分化同志、離間自家人——這種行徑，又與魔鬼何異呢？」