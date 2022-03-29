大型車注意！　台南展開大型車加強執法專案　

▲台南市警方將展開為期1個月執法專案，針對大型（砂石貨）車行經道路加強攔檢稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大型車有「視覺死角」及「內輪差」問題，且因車體大、重量重，發生碰撞後常造成嚴重車禍傷亡案件，為有效降低大型車違規及肇事，台南市警方自29日起，展開為期1個月執法專案，針對大型（砂石貨）車行經道路加強攔檢稽查。

警方將針對大型車超載、未安裝行車視野輔助系統、未依規定使用行車紀錄器、超速、酒駕、未依規定轉彎、違規停車、闖紅燈及未申請路權於道路行駛等多項違規加強取締，呼籲各大型車駕駛當心，避免觸法。

另外警方呼籲，大型車如大貨車、砂石車、聯結車、曳引車、大客車等車種，夜間於道路停車時，除禁止違規停車外，另應依據道路交通安全規則第112條第1項第12款：「停於路邊之車輛，遇視線不清時，或在夜間無燈光設備或照明不清之道路，均應顯示停車燈光或反光標識」，以警示燈、反光三角錐或其他燈光設備明顯警示來車，避免交通事故發生。

台南市警交通警察大隊代理大隊長陳宇桓指出，道路所能乘載重量有其上限，大型車超載行駛，破壞路面導致危害，為了其他用路人安全，警方執法沒模糊空間，切勿心存僥倖。

台南市警局長方仰寧表示，為加強大型車行車秩序、降低交通事故及確保用路人安全，南警將持續取締大型車，不定時、不定點以「活動地磅」執行大型車超載取締，並請大型車輛駕駛人注意標誌、標線及速限行駛，以免違規遭罰。