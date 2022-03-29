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米蘭2022百人紳士秀　展現台南紳士時尚風采

▲2022米蘭紳士盃，邀集台南百位紳士展現魅力與時尚，結合髮型比賽與晚宴，推廣型男風采至台南每一個角落，提升城市美學，讓台南帥且有品味的男性風采被更多人看見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022米蘭紳士盃，邀集台南百位紳士展現魅力與時尚，結合髮型比賽與晚宴，推廣型男風采至台南每一個角落，提升城市美學，讓台南帥且有品味的男性風采被更多人看見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022米蘭紳士盃，邀集台南百位紳士展現魅力與時尚，結合髮型比賽與晚宴，從頭到腳、由裡到外營造府城型男魅力，推廣型男風采至城市每一個角落，活動邀請台南紳士最佳代言人、市長黃偉哲共襄盛舉，藉由首辦這場難得一見紳士盛宴，提升城市美學，也讓台南最帥且有品味的一面被更多人看見。

米蘭時尚髮型總裁許漢宗表示，近年來台灣開始吹起紳士風的潮流，不過還都只著重在北部，米蘭時尚髮型，希望能將這股紳士風格的氛圍帶入南部生活，同時倡導紳士風格不僅只是西裝特色，而是一種日常融合的生活風格，告訴大家想成為有品味的紳士應該具備什麼關鍵髮型呢？藉由台南史上最好玩紳士挑戰賽將幫助各位型男加速蛻變為心目中的理想紳士。

負責統整此次紳士髮型推廣的米蘭MPower學院教育講師泰勒指出，「紳士」時尚風格不只從服裝、配件展現，髮型更是吸睛亮點，透過今年的流行趨勢，米蘭為紳士們定制時尚造型，大肆展現自我外，也將「風格魅力」成為型男紳士的專屬名片！此次結合網路票選活動與趨勢統計，推出三款紳士專屬造型，讓每一個型男都能找到符合自己風格的髮型。

▲2022米蘭紳士盃，邀集台南百位紳士展現魅力與時尚，結合髮型比賽與晚宴，推廣型男風采至台南每一個角落，提升城市美學，讓台南帥且有品味的男性風采被更多人看見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「日式隨興風」必備要素：凌亂卻不失美感的豐富線條，隨手一撥都有型！是一款帶有慵懶生活感的髮型，適合不太會整理頭髮的雅緻男性，隨性的風格還能自然修飾髮量與臉型，在IG上更是超過12.5萬則貼文的高人氣tag，廣受歡迎的程度不可小覷。

「韓式氣墊燙」必備要素：燙型不燙捲，打造出自然好整理的輕盈線條，只需簡單整理即可出門，是現今正火熱的韓式浪漫暖男風格，對於想好好享受充實生活的紳士們，當然更不能錯過哦！

「經典美式油頭」必備要素：經典之所以經典，是因為它能歷久不衰，從古至今一直都是好萊塢男星的首選。經由俐落簡約的線條呈現，不僅便於打理、又能提升專業感，因此也是商務紳士喜愛的髮型之一。

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