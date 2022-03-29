　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

▲台南市衛生局指出，28日晚上會同經濟發展局及警察局查核娛樂場所疫情防治作為落實之情形，經查發現14件為顧客未落實實聯制，每件可裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局會同經濟發展局及警察局查核娛樂場所疫情防治作為，經查發現14件為顧客未落實實聯制，每件可裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月29日起至4月1日，於台南市104個接種地點完成莫德納疫苗1、2劑、追加劑接種即贈送「2022台灣國際蘭展門票」1張；4月2日起至5日，於蘭展展區內開設之莫德納疫苗接種點完成接種，即贈小盆栽1只，讓市民看展也能打疫苗。

▲台南市衛生局指出，28日晚上會同經濟發展局及警察局查核娛樂場所疫情防治作為落實之情形，經查發現14件為顧客未落實實聯制，每件可裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局提醒有意前往接種的市民，攜帶健保卡及黃卡，提供蘭展門票的接種地點請點選網址查詢：https://reurl.cc/g0dWNz 。



台南市衛生局指出，因本土COVID-19疫情有升溫趨勢，衛生局28日晚上會同經濟發展局及警察局查核娛樂場所疫情防治作為落實之情形，經查發現14件為顧客未落實實聯制；依傳染病防治法第37條第1項第6款，每件可裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

▲台南市衛生局指出，28日晚上會同經濟發展局及警察局查核娛樂場所疫情防治作為落實之情形，經查發現14件為顧客未落實實聯制，每件可裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局提醒，進入歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）的顧客，應提供接種3劑COVID-19疫苗證明，並落實實聯制；若出現呼吸道症狀或發燒者，均不得進入。前述場所所有工作人員、從業人員（含流動工作人士）皆應接種2劑COVID-19 疫苗且滿14天，若已接種2劑且滿12週者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

另全國上述工作人員、從業人員（含流動工作人士）即日起至4月30日須每週進行一次快篩，陰性者始得提供服務；並應盤點相關從業人員（含服務人員、櫃檯人員、清潔人員、行政人員及流動工作人士），造冊後訂定健康監測計畫及有異常狀況時之追蹤處理機制。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
快訊／下班注意！國1驚傳嚴重車禍「4車連環撞」
中和群聚社區「完整地址」遭曝光　陳時中解釋原因
清明連假最冷探14度！「2階段天氣變化」出爐
夫妻參展跨10縣市　跑業務爆海量足跡
不明感染多點爆發！　陳時中認「這5案最令人擔憂」
快訊／桃園復旦高中學生確診　明天期中考照常舉行
快訊／史上罰最大！投顧公司遭重罰300萬　董座解職
快訊／北市小客車墜入升降梯！　翻肚卡停車塔
銀河小吃店有女陪侍？　監視器畫面曝光
台灣威爾史密斯是他！　護妻臭臉出手「甩巴掌」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022桃園彩色海芋季「芋見愛神」　4／2- 17日浪漫登場！

米蘭2022百人紳士秀　展現台南紳士時尚風采

台東縣忠烈祠與軍人公墓忠靈祠春祭典禮　縣長主祭

雲林童樂會4／2六鄉鎮同步登場　張麗善：就近讓孩子開心玩

確診者來過！　台中太原棒球場即日起暫停使用至3／31

桃園慈母宮籌辦水陸普度大法會　韓籍宮主推展各界重視長照理念

「勞動資料科學中心」今揭牌　「勞安加衛體驗館」一併啟用

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

慈揚基金會響應黃偉哲打造幸福城市　捐款瑞復益智中心支持整建

第1季酒駕事故大幅減少3成　南二警強力取締270件

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

2022桃園彩色海芋季「芋見愛神」　4／2- 17日浪漫登場！

米蘭2022百人紳士秀　展現台南紳士時尚風采

台東縣忠烈祠與軍人公墓忠靈祠春祭典禮　縣長主祭

雲林童樂會4／2六鄉鎮同步登場　張麗善：就近讓孩子開心玩

確診者來過！　台中太原棒球場即日起暫停使用至3／31

桃園慈母宮籌辦水陸普度大法會　韓籍宮主推展各界重視長照理念

「勞動資料科學中心」今揭牌　「勞安加衛體驗館」一併啟用

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

慈揚基金會響應黃偉哲打造幸福城市　捐款瑞復益智中心支持整建

第1季酒駕事故大幅減少3成　南二警強力取締270件

野村投信：台股Q2區間震盪　逢低佈局成長股

國軍近3年申請退場超過8000人　士兵階級佔比就高達9成

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

準備回家！天兵歐告「上隔壁車傻等」　見姐還呆笑：怎麼惹？

沒比鹹酥雞健康！滷味越入味＝越毒　「3添加物超雷」

全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

2022桃園彩色海芋季「芋見愛神」　4／2- 17日浪漫登場！

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理　「聽見隔壁廁所異音」才關心

黑貓在自家花園遭2少年放狗咬　獲救全身傷「努力睜眼」未脫險

餅總談開季內野：姚雨翔有望一軍　高國慶「可能有可能沒有」

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

地方熱門新聞

民進黨屏東縣長初選周春米呼聲高

救護品管教育中心受贈高級心臟救命術訓練假人

工商領袖代表齊聚新北產發會

一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店

林右昌居隔道心聲　2決定斷傳播鏈

學甲警突擊臨檢

政黨輪替不能提台南民主退步！

台南逾300機車註銷車籍

雲林社區公車這樣搭年底前無限免費

台南白河鄉親憑證可免費參觀國際蘭展

南消四大隊清明火災搶救演練

確診者來過！　台中太原棒球場即日起暫停使用至3/31

後疫情時代台南魚頭君搶先赴日觀光

台南市爭取前瞻計畫提升溪北道路品質

更多熱門

相關新聞

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

新冠肺炎本土疫情升溫，國立海洋大學老師（案23022）確診，曾經一同和他前往銀河小吃店的40多歲新北市汐止區女性（案23023）也於28日確診。據了解，案23023有2名就讀南港某國小、內湖某國中的小孩，北市衛生局29日證實，會安排有風險的師生造冊採檢。

警友會聚餐取消改外送　餐廳老闆連跑6勤務處所

警友會聚餐取消改外送　餐廳老闆連跑6勤務處所

台銀1櫃員確診　北市匡列47人居隔

台銀1櫃員確診　北市匡列47人居隔

基隆疫情燒不停　台南警宣布即日起限制聚餐

基隆疫情燒不停　台南警宣布即日起限制聚餐

高雄某科大2老師無症狀確診　明起停課3天！

高雄某科大2老師無症狀確診　明起停課3天！

關鍵字：

莫德納疫苗好禮台南防疫

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面