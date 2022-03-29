拉高台南鄉親支持度　立委邱議瑩為朱明宏輔選

▲立委邱議瑩，陪同朱明宏（左一）及服務團隊前往歸仁傳統市場拜票。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼上週日立委蘇巧慧，陪同台南在地囝仔朱明宏在關廟市場輔選後，29日上午8時30分，由另一位優質立委邱議瑩陪同，前往人生鼎沸的歸仁傳統市場拜票，每一人、每一攤，朱明宏都不會放過握手，介紹自己的機會，鄉親朋友也非常熱情的回應，爭相與朱明宏等人合影留念。

民進黨市議員初選即將於4月11日登場，在立法院質詢表現相當亮眼的立委邱議瑩，特挑在青年節的今日，來到台南新豐區（歸仁、仁德、龍崎、關廟）為市議員參選人朱明宏及永康區市議員參選人朱正軒輔選，在屬於青年的節日中更具特別意義。

▲立委邱議瑩陪同朱明宏前往歸仁傳統市場拜票，民眾爭相合影表示支持。

立法委員邱議瑩在2014年時，就曾到永康幫助當時還是台南市議員的林宜瑾輔選，事隔多年後又來到台南來幫林宜瑾的兩位子弟兵輪流站台，不僅是見證優良傳統傳承，更要把優質的參選人推薦給在地鄉親。

台南新豐區（歸仁、仁德、龍崎、關廟）市議員參選人朱明宏，是林宜瑾服務團隊的特別助理，擁有團隊服務10十多年的歷練，對於公共事務的處理非常到位；市議員參選人朱正軒則是擁有近10年的基層訓練，無論從市府、市議會到立法院都能看見他的身影。

立法委員邱議瑩表示，這兩位優秀的青年參選人都是難能可貴的政治青年人才，期盼台南鄉親們也能給予他們兩位為民服務的機會，讓他們攜手通過初選，迎向大選，讓林宜瑾服務團隊的服務精神能夠不斷傳承下去。