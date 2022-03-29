台南米其林占星嘉年華全民網路票選最終回！　28菜品強勢入選

▲「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，於3月25日截止投票與報名，28日最終回評選，計有28菜品入選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀旅局為協助台南餐飲業者迎戰2022年米其林指南所舉辦之「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，於3月25日截止投票與報名，28日最終回評選，計有28大入選菜品29日公布於活動官網！

「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，自2021年12月26日至2022年3月25日止，開放為期3個月的網路投票，鼓勵台南業者推出自家招牌菜參加全民網路投票評分，活動透過官方網站統計至每月25日的全民評分、再加上專家評審評分加權，選出當月TOP10菜品，另也參考網路投票總星數、總人氣，由評審選出10道特別評審獎菜品。活動至截止，共156間業者共365道菜品報名參與票選，累積投票人次達261831票，活動官網瀏覽量更突破百萬人次！含每月TOP10菜品及特別評審獎，本次活動共60道菜品入選。入選料理含傳統台菜、粵菜、西式料理、日式料理甚至是傳統伴手禮，展現台南美食之多元與豐富。

台南市黃偉哲市長表示，台南美食數不完，不只有此次參賽曝光的菜品，還有許多深藏在巷弄中或饕客心中的美味料理。活動中，每道菜品所獲得之投票人氣便能看出，包含這次活動入選之60道菜品，本活動參與的所有菜餚皆可謂是台南一選一的好味道!各有各的忠實粉絲。接近年中代表越近今年《米其林指南》公佈時程。雖然無法掌握確切時間點，市府團隊會加足馬力衝刺! 也要鼓勵大家把握最後時間衝刺，期望共同為今年首戰《米其林指南》寫下好成績。

台南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，非常感謝台南的餐飲業者願意配合觀旅局活動，與團隊共同奮鬥3個月。「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動雖然已於3月25日截止，但是我們輔導、協助業者衝刺米其林評鑑的腳步不會停。觀旅局將彙整占星活動參與業者，規劃製作台南美食小冊及數條台南美食導覽路線。上榜米其林指南是我們短程目標，推廣台南美食觀光至國際才是我們長遠的目標。期望透過這些努力，不僅將台南美食觀光推向國際間，更能帶動其他觀光產業發展。

「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，為了同步宣傳台南小吃，增加其被收納入必比登推薦之機會，也於3月推出巷口推薦活動，開放民眾至官網推薦心目中第1名的台南小吃店家並賞星，巷口推薦活動與占星活動同步截止。短短不足1月的時間，共累積49間業者被推薦，意外翻出許多在地人的秘密美食口袋名單。可以看到台南美食不只集中在中心鬧區，市區以外也有許多值得探訪的小吃。有永康區的外省仔麵、人氣炒飯佑師－絕鼎炒飯專門店；安南區的創意料理上班食堂、手作料理御珍坊、經典小吃林家肉燥飯；將軍區的隱藏版冰店穀米田、好吃又便宜的秀里蚵嗲；東山區以東山龍眼果木為柴薪之傳統的柴燒窯-日上柴燒窯、尤家煎餅；西港區曾家碳烤刈包；佳里區的西港油雞烤雞；學甲區的學甲雞肉焿米糕；麻豆區三千金豆花攤/豆花俊；白河關子嶺一帶的其樂磚窯雞；北門井仔腳瓦盤鹽田的鹽鄉民宿餐廳；新營在地人必吃的阿忠豆菜麵、華味香鴨肉羹。這些小吃、小店都一樣會同步收入目前規劃中的美食小冊。

台南市政府觀光旅遊局表示，「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動雖然已於3月暫告一段落，為增加業者能見度及曝光率，活動官方網站將持續營運至4月。不只米其林評審，也歡迎每位民眾把握時間上網參考，網站上架料理包含傳統大菜與街邊小食，也有許多特色伴手禮。4月連假還沒有規劃嗎?來台南來一趟美食之旅吧!