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日本審定通過歪曲歷史的高中教科書　韓國促立即糾正

▲南韓在815光復節，民間自發性在公車上放真人等身版朝鮮少女，慰安婦少女像紀念公車引熱議。（圖／達志影像）

南韓815光復節，民間自發性在公車上放置真人等身版的朝鮮慰安婦少女像，引發熱議。（圖／達志影像

國際中心／綜合報導

「韓聯社」報導，韓國外交部發言人29日發表聲明說，韓方對日本政府審定通過的高中教科書歪曲日本殖民統治時期的歷史，深表遺憾，同時敦促日方立即糾正錯誤。

日本29日審定通過了239種高中教科書，當中部分教科書提到日本在韓殖民時期強徵韓籍勞工的事實時，把「強徵」改為「動員」或「徵用」，另有12種社會教科書記載「竹島」(韓稱獨島)是「日本的固有領土」。

「韓聯社」稱，韓國政府發表聲明表示，日本政府是根據以其自己為中心的歷史觀審定通過上述歪曲歷史事實的高中教科書。聲明同時稱，「獨島」從歷史上、地理上、國際法上都明確屬於韓國固有領土。韓國政府嚴正抗議日本政府再次審定通過主張「竹島是日本的」的教科書的做法，重申不能接受日方對「獨島」主權的任何主張。

▲韓國電影《軍艦島》說的正是日本政府強徵朝鮮半島人民到島上做苦工的故事。（圖／電影海報）

宋仲基（左）主演的韓國電影《軍艦島》，說的正是日本政府強徵朝鮮人民到島上做苦工的故事。（圖／電影海報）

聲明中又說，韓國政府對日本淡化日軍強徵「慰安婦」、淡化強徵勞工等問題的相關做法深表遺憾，並敦促日本政府基於曾對歷史遺留問題表達謝罪和反省的精神，推行正確的歷史教育。聲明稱，為了建立具有建設性且面向未來的韓日關係，下一代必須建立正確的歷史觀。期待日本政府正視歷史，並對青少年教育負起責任。

「韓聯社」說，針對此事，韓國外交部亞太局局長李相烈當天下午召見了日本駐韓大使館總公使熊谷直樹，就日方的做法提出了抗議。

▲▼獨島為南韓實際管轄的領土，不過日本卻將之稱為竹島，主張日本擁有其主權。（圖／志影像／newscom）

目前被南韓實際管轄的竹島，日本稱之為竹島，並主張擁有其主權。（圖／達志影像／newscom）

據日本「東京廣播公司」報導，日本政府2021年在內閣會議中審議通過了有關慰安婦問題的答辯書，使用「慰安婦」代替「從軍慰安婦」、用「動員」或「徵用」代替「強徵」來進行表述。報導稱，基於上述答辯書，日本文部科學省於本月29日審定通過的239種高中教科書當中，僅有一種引用了1993年「河野(太郎)談話」裡使用的「從軍慰安婦」一詞，另有教科書把「強徵(慰安婦)」的表述改為「強制動員」。

另一方面，日本右翼媒體《產經新聞》稱，在29日審定通過的所有地理、政治與經濟科目教科書裡，「北方領土」(俄稱南千島群島)、「竹島」(韓稱獨島)、「尖閣諸島」(即釣魚台列島)均已被標記為日本的「固有領土」，但在歷史教科書裡卻未能「完全落實」。

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