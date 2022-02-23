母語為重！法總統候選人提議：取消小學階段英語教學

▲今年法國總統大選獨立候選人澤穆爾，被形容是「法國版川普」。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「英語教學對小學生到底有啥用？」法國商業周刊《挑戰》(Challenges)21日報導，對於法國小學生連母語法語掌握程度都有困難的目前狀況，很多人腦海中對小學生學英語難免產生上述疑問。近日更有熱門總統候選人提議取消小學階段的英語教學。

今年法國大選的獨立候選人、被形容是「法國版川普」的澤穆爾(Éric Zemmour)日前宣布，如果他當選總統，將推動制定政策，取消小學的英語教學，讓孩子們把精力用在法語和數學學習上。跟他同為極右派總統候選人的瑪琳勒朋(Marine Le Pen)也表示，小學裡應該增加法語、數學和歷史的授課時間。

法國媒體報導，經濟合作組暨發展組織(OECD)調查顯示，法國小學生的英語學習時數在該組織成員國中最多，每周1.5小時。然而，法國人的英語水準卻是歐洲最差之一。在最新的「EF英語熟練度指數」世界排名中，法國在歐洲35國裡排名第31。

法國教育專家德瑪律凱接受《挑戰》雜誌訪問時表示，目前小學生學英語，主要目的是讓孩子們獲得對這門外語的「語音啟蒙」。早期英語學習專家羅森伯格表示，10歲之後，所有非母語的語言學習都很困難，尤其是聽、說方面；反而是閱讀和寫作可以晚點學。

語言學教授福洛特認為，學英語會耽誤學法語和數學的觀點不可取，不同學科的學習是可以齊頭並進的，例如「英語可以幫助理解某些數學概念」。小學教師澤內里認為，應該把目前強制的每周1.5小時英語課，分解為每次20分鐘的口語課，一周2至3次即可。

法國經濟和財政部長勒梅爾表示，「首要之務還是要學好法語」。福洛特稱，法國社會長期存在對英語等外語的抵制，以法語為傲，但是如今法國人的心態已經發生變化，越來越多人願意學習一門外語。