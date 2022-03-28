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日本成人年齡下調至18歲　律師憂心易淪為詐騙目標

▲日本妹,女友（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲▼年輕人因為社會經驗少，很容易成為詐騙分子鎖定的目標。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

國際中心／綜合報導

《神戶新聞》28日報導，根據日本新修訂的《民法修正案》，從今年4月起，日本成年人的年齡從20歲下調至18歲。 這意味著年滿18歲的年輕人未來無需父母同意即可申辦信用卡、簽訂租房等合約。可以預見的是，針對這些年輕成年人的惡意詐騙、推銷等問題也會隨之大幅增加。

日本兵庫縣姬路市的縣民中心日前舉辦了針對年輕成年消費者的研討會。縣律師協會姬路支部律師千葉真司在會上指出，從今年4月起，18、19歲的日本年輕人將不再受到《未成年人取消權》(即未成年人有權取消未經父母同意而簽訂的合約)的保護，這些年輕人因為社會經驗少，很容易成為詐騙分子鎖定的目標。

▲日本妹,女友（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

該中心資料顯示，兵庫縣內年輕人被消費陷阱困擾的案例以每年500例的速度增長，2020年案件數達到4731件。千葉真司律師列舉了「手機彈窗陷阱」、「街頭引誘陷阱」、「免費試用陷阱」等案例，以此告誡日本年輕人遇到上述等情況時，應及時向專家諮詢。

參與這次研討論的一名大學生分享了自己受騙的經歷，並表示以後會認真實踐研討會上學到的東西，以防日後再度受騙。

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