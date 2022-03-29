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桃園航空城徵收住戶搬遷　男子偷剪電纜線當場被戳破

▲大園警分局29日凌晨巡邏時，在轄區竹圍福元宮查獲邱姓男子偷剪台電公司電纜線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警分局29日凌晨巡邏時，在轄區竹圍福元宮查獲邱姓男子偷剪台電公司電纜線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園航空城計畫已逐步啟動，徵收區域內住戶最近陸續搬遷，大批空屋成為宵小覬覦目標，大園警方29日凌晨巡邏時在竹圍福員工發現邱姓男子正在剪電纜線，員警詢問時，邱男聲稱剛好開車經過，後來在其車上發現4條電纜線，邱再度辯稱是受徵收戶委託幫忙回收電纜線，但員警查出這批電纜線竟印上台電公司（TPC）字樣，當場戳破邱男謊言，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園警方指出，竹圍派出所警員林俊青、盧胤學，今天凌晨3時許巡邏經過大園區國際路三段與漁港路口時，發現一輛轎車準備從已徵收的竹圍福元宮裡開出來，員警質疑可疑上前攔查，54歲的邱姓男子下車辯稱，「只是剛好經過，正準備要回家，並無從事不法行為」等語。

▲大園警分局29日凌晨巡邏時，在轄區竹圍福元宮查獲邱姓男子偷剪台電公司（TPC）電纜線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警分局29日凌晨巡邏時，在轄區竹圍福元宮查獲邱姓男子偷剪台電公司（TPC）電纜線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見邱男神情慌張，查看其車內有4條電纜線，邱男又改口聲稱是受徵收戶委託幫忙回收電線，員警仔細檢查電纜線，上面印有（TPC）台電公司字樣，當場戳破邱男謊言，邱男見事跡敗露終於坦承竊盜犯行，警方在其車上還搜出破壞剪、手套等犯案工具，全案偵訊後依竊盜罪移送桃檢偵辦。

▲大園警分局29日凌晨巡邏時，查獲邱姓男子偷剪台電公司電纜線，車上起出破壞剪與手特等工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警分局29日凌晨巡邏時，查獲邱姓男子偷剪台電公司電纜線，車上起出破壞剪與手特等工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方強調，航空城徵收範圍內住戶最近陸續搬遷導致空屋增加，住戶遺留的民生電器等設備，常引發宵小覬覦行竊，因徵收區內部分道路已斷電，以致路口監視器無法運作，警方針對該區域加強巡邏，防堵治安死角，協助守護民眾財產安全。

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