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二航廈電纜線遭2外包廠工人剪斷　桃機公司將究責求償

▲桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，桃機公司維護處長易顯榮今天針對指出，此事件應為人為破壞，桃機將究責求償。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，桃機公司維護處長易顯榮今天指出，此事件應為人為破壞，桃機將究責求償。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園國際機場第二航廈電纜線於3月11日遭破壞剪斷事件，桃機公司15日下午提出說明，維護處長易顯榮指出，桃園機場為國家關鍵基礎設，維護營運安全與設備運作責無旁貸，以目前查獲事證，應係人為蓄意破壞，桃機公司已報警處理並配合司法機關偵辦，並將究責求償；桃園地檢署表示，該案承辦檢察官仍針對鍾姓、徐姓犯嫌複訊中，有結果會立即說明。

▲桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，桃機公司維護處長易顯榮今天針對指出，此事件應為人為破壞，桃機將究責求償。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，桃機公司指出，發生地點位於二航廈B2地下通道，距離地面約4公尺高。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司維護處長易顯榮說，二航廈11日發生跳電事件時，用電備援系統緊急發電機立刻自動啟動供電，桃機公司緊急將故障線路隔離後於12日凌晨恢復正常供電，隨即針對故障迴路查察，依序為設備端、機房、輸電線路，均未發現異狀，14日上午利用高空作業車在地下二樓管制區外工作車道上方，沿電纜托架檢查時，發現電纜遭油壓剪破壞，立即向航警局報案。

易顯榮認為，遭破壞設備並非電機室或設備機房空間，而是位於天花板下方電纜架上，離地面高度超過4公尺，根據查獲2名嫌疑人利用專業機具破壞，造成機場營運異常與設備損毀，桃機公司將針對營業損失與設備損毀情形進行究責求償。

▲▲桃機公司營運安全處長黃啟明說，桃機將加強門禁管制與設施安全層級。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃機公司營運安全處長黃啟明說，桃機將加強門禁管制與設施安全層級。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機營運安全處長黃啟明說，桃機為國家關鍵基礎設施，園區內重要設備、門禁管制、人員或車輛作業動態均有嚴密監控，14日報警後已配合航警局作業偵辦，調閱監視系統迅速追查嫌疑人到案。因事發地點為二航廈作業與送貨車輛行經中央車道，進出車輛需具備許可證，但並非管制區域，仍有人員進出。惟桃機公司全面檢視設施保全層級，提升保全巡檢及門哨管制，以最高標準落實航空保安相關規範。

▲針對桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，航警局今天上午將鍾姓（前）與徐姓犯嫌（後）移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，航警局今天上午將鍾姓（前）與徐姓犯嫌（後）移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局今天將涉案的鍾姓與徐姓犯嫌移送桃園地檢署偵辦，據指出，2人均為外包廠商，也都有管制區廠商證件，但為何會利用職務方便進行破壞，目前桃檢仍在複訊中，相關案情仍由承辦檢察官複訊釐清，桃檢強調，此案甚為敏感，檢察官很仔細訊問犯嫌相關細節，若有複訊結果會立即說明。

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