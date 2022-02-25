打造桃園航空城舒適生活圈　大園區店子埤景觀與豐富生態

▲大園區店子埤景觀與豐富生態。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日視察大園區店子埤生態公園表示，店子埤占地面積約5.5公頃，環埤步道長度超過千米，源自2017年度桃園國際機場回饋金參與式預算提案，在2020年核定總經費2,032萬餘元後開工，在去年6月完工，改造過程中，市府特意保留歷史與人文特色，採用舊地名為埤塘生態公園命名。

▲環埤步道長度超過千米。（圖／工務局提供）

鄭市長說明，大園是埤塘文化的重要所在地，配合桃園航空城計畫，市府規劃優化數十口埤塘，迄今已完成橫山書法藝術公園、溪海埤塘生態公園（甕仔埤）及店子埤生態公園，而華興池埤塘生態公園將於今（2022）年動工，公園主體及遊戲場等第一期工程，預計今年底完工，為大園居民打造更多的休閒空間。

▲市長鄭文燦視察大園區店子埤生態公園。（圖／工務局提供）

此外，因應埤塘作為生態教育場域，孕育豐富的自然生態群及多種鳥類，市府規劃針對甕仔埤、店子埤、華興池等埤塘生態公園成立埤塘巡守隊，維護埤塘的生態系統。工務局長賴宇亭表示，市府秉持生態景觀、休閒遊憩、人本友善及在地特色的目標，依埤塘既有空間屬性、地方使用需求，規劃設計不同特色的生態公園。

以生態景觀為例，市府保留店子埤鳥類既有棲地，增加植栽覆蓋率及多樣性，創造具林蔭感的埤塘體驗。同時，市府也增設無障礙步道、階梯串聯店子埤內外道路，並結合紙飛機意象新設休憩設施，不僅改善環境，維持鳥類棲息生態，打造全齡共享的好去處。

「店子埤」為農員會農田水利署桃園管理處管理的桃園大圳8-28號池，位於桃園航空貨運園區暨客運園區(大園南港地區)特定計畫區之北側，鄰近台15線道(大觀路)，水、陸域總面積約5.5公頃。舊時在埤塘旁邊有一間雜貨店，台語說法為「店仔」，因此附近居民即以「店子埤」來稱呼此座埤塘。