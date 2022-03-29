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和洋折衷式建築「文房．文化閱讀空間」清明連假周末不打烊

▲▼「文房．文化閱讀空間」修復前後對照圖。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼文房．文化閱讀空間。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／台北報導

座落於台北市住宅區一隅的日式老宅「文房．文化閱讀空間」，為和洋折衷式建築坐擁戶外庭園，免費開放民眾預約參觀及閱覽館內4千多本藏書；為讓更多人了解並支持文化資產保護，館方不定期舉辦藝文講座、文資沙龍等活動，清明連假週末4月2日及3日全日開放並有定時導覽。

「文房」為木製建築，前身是日據1930年代末期「幸町日式宿舍群」的成員之一，其東側為洋式的應接室（客廳），西側則是日式的起居空間，為和洋折衷式建築；其入口露台、門廳仿萊特風格，為其他日式宿舍少見，2007年被台北市文化局登錄為歷史建築。

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為避免文化資產無人使用而加速破敗，並突破過去只能由政府編列預算修復並經營的唯一途徑，台北市政府2013年推出「老房子文化運動」，透過公開招標與評選程序，結合民間經營團隊資金和創造力修復老房子，迄今已有16處文化資產老屋活化，由頂新集團旗下之頂禾開發得標修復的文房為其中一例。

▲▼「文房．文化閱讀空間」修復前後對照圖。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼「文房．文化閱讀空間」修復對照。

▲▼「文房．文化閱讀空間」修復前後對照圖。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會為實踐創辦人魏應充的文化傳承理念，2018年啟動人文創生計畫，協助空間內的活動辦理，透過建築、文資、地方創生、生活美學等多元主題，期盼累積文化資源、永續文化創新力。

文房開放7年來，始終以不收費之方式營運，期待持續推動「文化資產生活化」，提供民眾恣意享受古典溫馨氛圍。2022年起，每月第一個周末無需預約即可參觀；清明連假週末4月2、3日全日開放並有定時導覽，歡迎民眾參觀；4月4日及5日休館，其餘時段預約入館請洽(02) 2341- 9662。

▲▼「文房．文化閱讀空間」修復前後對照圖。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「文房．文化閱讀空間」修復前後對照。

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