有愛無礙　頂新和德助身障兒棒球隊公益體驗

▲味全龍啦啦隊姐姐們和小宇一起合照，鼓勵他繼續加油。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

患有自閉症的小宇(化名)是「高雄希望小太陽」身障兒童棒球隊裡的球員，從打棒球中找到生活的樂趣和自信，為了讓更多像他一樣的孩子也有機會參與棒球活動，頂新和德文教基金會透過邀請他們到場觀看比賽，鼓勵他們走到戶外，迎向陽光。小宇爸爸很感謝基金會和球隊的貼心安排，笑說小宇和啦啦隊偶像見面成就解鎖。

▲「高雄希望小太陽」身障兒童棒球隊進場觀賽。

小學四年級的小宇就讀資源班，在棒球隊裡很活潑，在練球的時候也會跳舞當起大家的啦啦隊，是球隊的開心果，14日他和爸爸媽媽一起受邀到高雄澄清湖球場看球，基金會在聯繫安排過程中意外發現小宇是味全龍啦啦隊的鐵粉，因此也特地商請啦啦隊姐姐們和他一起合照，鼓勵他繼續加油！

這支「高雄希望小太陽」身障兒童棒球隊，小球員年齡從4歲到18歲，由罕見疾病、腦性麻痺、自閉症等特殊的孩童所組成，他們今年11月將第三度參加由台灣幼兒棒球聯盟協會主辦的「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」，每個月訓練1-2次，並依照每個人狀況安排打擊或跑壘練習。

▲▼「高雄希望小太陽」身障兒童棒球隊練球。(疫情前拍攝由球隊提供)

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，基金會創辦人魏應充長期關懷身心障礙族群，除提供部分個案生活援助，也協助公益團體提供身障者職業訓練和就業機會，基金會希望藉由這次的活動，將⾝障兒童棒球的運動精神逐步延伸到全台每個⾓落。

▲「罕見疾病基金會」病友和志工到現場觀賽。

這次一起進場近距離觀賽的還有「罕見疾病基金會」的病友和志工，大家一起在頂新和德文教基金會特別安排的內野看台裡，目不轉睛地觀看棒球賽事，看到啦啦隊加油吶喊，也一起跟著搖頭擺動助陣，現場熱鬧滾滾。中華職棒味全龍隊14日也不負眾望以3：0完封統一獅隊，中止對戰統一的6連敗。