鄭優復出接掌鏡電視董事長



▲鄭優（圖右）29日獲任為鏡電視董事長。（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導

鏡電視舉行第四屆第一次董事會，29日發布新聞表示，由董事郭蕙蘭召集，推舉出鄭優擔任董事長。鄭優曾任媒體總經理、董事長，於2019年4月於中華電信董事長屆齡退休，這次主掌《鏡電視新聞台》可謂「重出江湖」。



鏡電視於日前召開股東會，改選董、監成員，由鄭優、黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭與廖芳潔等5人擔任董事，王金山為監事，並於首次董事會中，一如外界預期由鄭優擔任董事長。



鄭優畢業於美國普林斯頓大學國際關係暨公共事務學院研究、國立政治大學企業管理研究所碩士、國立臺灣大學經濟學系學士，曾任工商時報總編輯、台視總經理、中央廣播電台與中華電信董事長等通傳專業職務，媒體經營歷練豐富。





▲鏡電視29日改選董事長。（鏡電視示意圖／記者湯興漢攝）



鏡電視高層多次改組、傳出政治高層入士介入，成為近期熱門政治議題之一，立法院交通委員會也安排於30日召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會，但據悉NCC委員將不會出席。



NCC主委陳耀祥日前指出，就他初步了解，《鏡電視新聞台》近期因董事長、總經理異動引發爭議，主要是該頻道申請的過程中，股東之間對申請費用、人事安排等有不同意見，才會產生這麼大爭議，且原本是公司內部治理的問題，很遺憾外部化，不同股東各自有所謂「媒體動員」，甚至「政治動員」的問題出現，成為各界矚目的狀況