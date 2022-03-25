鏡電視還未開播董監改選全換人　NCC：將審查資格、承諾需履行



▲曾任台視總經理、中華電信董事長的鄭優，25日獲新任鏡電視董事，預計將接任董事長。（資料照片／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



鏡電視還未正式開播，但在25日股東會中，5位董事、1位監事全部改選換人，這也是該公司成立2年多來第4次高層改組。主管衛星電視的NCC(通傳會)表示，董監雖全部換人，與之前申請時到會面談的人不同，但之前鏡電視提出的營運計畫及獲得許可時的承諾仍要履行。



NCC發言人翁柏宗指出，目前尚未收到鏡電視更新的(董監改選)申請內容，其董監人選變更，除了依「衛星廣播電視事業負責人監督管理辦法」對人選資格審查，還要在委員會中進行了解、審查；因為衛廣事業是公司(法人)，受營運計畫書拘束，董監事改選不影響營運計畫書效力，亦不影響許可處分中附款之效力。



由鏡電視申請的《鏡電視新聞台》是在今年1月19日獲NCC委員會許可，共附加12項負擔、14項廢止權、16項行政指導，包括股權結構、負責人資格、公司財務、公司人力、經營方針、內容製播、內部控管與公共問責、勞動權益等面向都有要求。





▲鏡電視25日舉行股東會，5位董事、1位監事全部改選換人。（示意圖／記者湯興漢攝）



鏡電視25日上午發布股東會後新聞，內容如下：



鏡電視新聞稿 西元2022年3月25日

感謝大家這段時間對鏡電視的關心。

為了讓鏡電視耳目一新，沉寂很久的股東會，在今天特別針對公司治理的專業以及公正公益形象，並且可以有條不紊掌握企業經營，兼顧股東權益的理念，全面改選董監事會，一切都圓滿順利。



接下來鏡電視的董監事會，將由鄭優董事，黃俊彥董事，陳宏守董事，郭蕙蘭董事，廖芳潔勞工董事，以及王金山監察人組成。

依照本次股東會的得票數，由最高票的郭蕙蘭董事擔任召集人，將擇期儘速依法召開第一次董監事會，推選董事長，掌舵領航！我們期盼這個嶄新的董監事會，除了學有專精外，更重要的，是願意為媒體為社會貢獻心力的一份心，讓鏡電視走向具有國際觀，嚴格落實公司治理，成為媒體界表率的一流企業！

我們真心期待，自此起點開始，一步一腳印，把光與愛帶到我們生活的每個角落，再次謝謝大家對鏡電視的關心，祝福我們大家都一起迎向美好人生。

董事會召集權人 郭蕙蘭

