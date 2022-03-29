會斷手斷腳！韓義勇軍曝前線慘況　沉重喊話「別來烏克蘭」

▲ 利維夫的國際維和與安全中心（IPSC）遭俄軍空襲。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基招募「國際傭兵團」，號召全球抗俄。南韓據報也有不少勇者前往，其中二名男子近日接受韓媒訪問，道出前線慘況，直言戰爭不是英雄片，而是真的會被炸斷手腳。親身經歷戰火的殘酷後，他們不希望再有更多韓國人赴烏克蘭作戰。

韓媒KBS視訊訪問二名自稱在烏克蘭作戰的韓國男子，他們宣稱是在3月初入境烏克蘭，受訪過程中皆戴著黑色頭套及墨鏡，避免曝光身分，也是為保護家人安全。KBS根據他們提供的照片，研判他們受訪當時所在地是烏國西部大城利維夫（Lviv）。

南韓政府先前指出，為參加志願軍團入境烏克蘭的韓國公民共有9人，其中6人目前仍在烏國。但二人透露，正在烏國作戰的韓籍義勇軍比外界所傳的還要多，據當地長官說法，約介於20至40人之間。

俄軍13日向靠近波蘭的烏西小鎮亞沃利夫（Yavoriv）一座軍事基地發射逾30枚導彈，造成數十人死亡，他們當時就在現場，其中一人手臂被導彈碎片擊中，所幸同個小隊的波蘭戰友揹著他逃命，不斷要他「打起精神」。他坦言，這次經驗讓他親身感受到戰爭的殘酷。

另一名男子也表示，戰場一點也不像奇幻英雄片，是真的會斷手斷腳，「真的是悲劇，希望不要再有韓國人志願者來了。不論你想像的是什麼，（現實）都是比那更殘酷的。」但當記者試圖勸說他們盡早返國，他們都堅持，戰爭結束後才會回國。

至於赴烏參戰的原因，其中一人說明，坐視一般平民和兒童不斷受傷、死去對他來說實在太痛苦，才決定挺身而出，希望外界不要過度責難。另一人則向父母喊話，「很抱歉讓爸媽擔心，我會平安活著回去的。」

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