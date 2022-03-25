童仲彥入監第一次晚餐菜色曝　還簽署「這文件」要低調閉關　　

記者游芳男／宜蘭報導

台北市前議員童仲彥詐領市議員助理費用5萬多元，被判刑，北檢通知到案服刑，但童聲請改到戶籍所在地宜蘭地檢署報到，25日下午童向宜蘭地檢署報到入獄，入獄第一餐菜色是紅燒更尾魚、豆鼓肉醬、新鮮時菜、筍絲肉羹湯。宜蘭監獄表示，童已簽署「不同意收容期間提供民眾查詢其個資」文件。但獄方對凡新收防疫期間機關會依規定先隔離14天，其他無可奉告。

▲▼童仲彦報到入監。（圖／游芳男拍攝）

金色力量黨主席、北市前議員童仲彥，因用人頭詐取市議員助理費用5萬多元，遭判處有期徒刑3年10月確定，必須入獄服刑。但童仲彥似乎未受太多影響，2月22日上午還跟小15歲的模特兒女友Ally登記結婚。

當時對於即將入獄，童仲彥看得很開，但對新婚嬌妻Ally有許多不捨，會盡快爭取假釋，更感謝嬌妻的不離不棄，「不只有情還有義」。而過去曾有2段婚姻，也曾鬧出家暴、外遇醜聞而離婚的童仲彥仍不改自信，宣稱「女孩子跟我交往都會想嫁給我！」

原應於25日上午午10時報到入獄，但卻於下午3時36分許才報到的童說，早上出來，因忘了帶健保卡及身分證，又回家去拿，因住的地方是機械停車位，上下樓之間誤了時間，才在下午報到。

▲▼童仲彦入監第一晚餐。（圖／宜蘭監獄提供，下同）

童入獄第一餐的晚餐菜色是紅燒更尾魚、豆鼓肉醬、新鮮時菜、筍絲肉羹湯。

因外界關心童入監後，是否全身脫光檢查才入監、服刑編號、牢房是幾人房丶牢友身分及人數？甚至多久可以放風運動？親友可以接見等，宜蘭監獄表示，童已簽不同意收容期間不開放民眾查詢有關他個資資訊。但獄方對凡新收防疫期間機關會依規定先隔離14天，其他無可奉告。