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民進黨屏東縣長初選倒數　「趨勢民調」周春米40.1%領先、莊瑞雄26.7%第二

▲▼ 民進黨屏東縣長初選　立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱拚大選資格

▲根據「趨勢民調」最新調查顯示，在黨內互比方面，周春米以40.1%領先。（圖／趨勢民調，下同）

地方中心／綜合報導

民進黨屏東縣長初選進入倒數，立委周春米、莊瑞雄及鍾佳濱，皆卯足全力力拚代表民進黨投入大選資格。根據「趨勢民調」最新調查顯示，在黨內互比方面，周春米以40.1%領先，排名第一；其次為莊瑞雄26.7%，鍾佳濱則為17.4位居下風。

民進黨屏東縣長初選將於4月6日至4月8日進行電話民調作業。立委周春米、莊瑞雄及鍾佳濱積極爭取提名，盼能接棒延續民進黨在屏東的執政。

在政黨對比部分，該份民調以「國民黨推出蘇清泉參選」作為假設進行對比，周春米以61.2%獲得屏東縣民支持，領先蘇清泉的12.0%，雙方差距49.2%。莊瑞雄則以53.0%領先蘇清泉的17.7%；鍾佳濱46.6%領先蘇清泉的17.6%，三人都大幅領先對手。

▲▼ 民進黨屏東縣長初選　立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱拚大選資格

三人更分別取得現任縣長潘孟安、前縣長蘇嘉全、曹啟鴻支持，成為屏東縣長初選史上最激烈的競爭。現任縣長潘孟安即將卸任，潘孟安的施政滿意度也相當程度影響選情，該份調查發現，屏東縣長潘孟安獲得縣民高度肯定，有86.3%縣民意潘孟安縣長施政（46.8%非常滿意，39.5%還算滿意），僅6.9％不滿意（5.1%不太滿意，1.8%非常不滿意），6.8%無意見。

該民調的調查時間為3月22日至23日晚間，以分層比例隨機抽樣法，調查屏東縣各鄉鎮市20歲以上民眾，調查共計完成1070個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，為正負3.0個百分點。

根據民進黨初選規則，若對手人選不確定，民調將採用「黨內互比式民調」，若對手人選確定，則將採用「兩黨對比式民調」，亦即三人分別與對手比對。由於國民黨候選人仍未出線，是採用「對比民調」或「互比民調」，有待協商。

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