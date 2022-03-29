有帳號還控抖音認知作戰？　林楚茵：實習小編設立「非我管理」

▲林楚茵點名「抖音、小紅書」滲透台灣，遭網友質疑疑似有抖音帳號。（資料照／翻攝抖音）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林楚茵28日在臉書PO文指控抖音、小紅書等平台可能參雜「認知作戰」，隨後遭網友踢爆她疑似有抖音帳號。對此，林楚茵29日發出聲明澄清說，該帳號是2018年她擔任主持人時，由實習小編幫忙設立的帳號，因為不是自己在管理也就忘了曾有這個帳號，呼籲國內政治人物不要當中國認知作戰的在地協力者。

林楚茵今天表示，昨天被爆料一個她的抖音帳號，一時間也感到不解，經過了解是2018年擔任主持人時，團隊內的實習小編幫她設立的帳號，使用幾個月後就停止更新，因為帳號不是她在管理，也就忘了曾經有這個帳號。

林楚茵指出，抖音這類網路社群軟體，最大的特性是任何人都可建立帳號與上傳影片，但沒有事實查核的機制，也就充斥著虛假訊息，更成為中國認知作戰的溫床，這是她擔任立委以來一直關注的議題，未來也會持續監督。

此外，林楚茵並指，國外虛假訊息查核組織NewsGuard三月份報告指出，抖音刻意給予用戶關於烏俄戰爭虛假訊息，甚至用戶根本沒搜尋過相關議題也被推薦，藉此影響輿論，「雖然台灣是一個言論自由的國家，民眾可以選擇自己喜愛的平台，但切勿忽略隱藏在平台背後那隻手，以虛假遮蔽民主自由雙眼」。

林楚茵表示，奉勸從昨天開始見獵心喜的紅統與藍營政治人物，嘲諷與梗圖或許能幫忙創造流量，但無法解決中國正透過抖音等網路社群媒體影響台灣的事實，切莫當中國認知作戰的在地協力者。