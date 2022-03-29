　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有帳號還控抖音認知作戰？　林楚茵：實習小編設立「非我管理」

▲▼林楚茵點名「抖音、小紅書」滲透台灣　網開App驚見熟悉面孔。（圖／翻攝抖音）

▲林楚茵點名「抖音、小紅書」滲透台灣，遭網友質疑疑似有抖音帳號。（資料照／翻攝抖音）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林楚茵28日在臉書PO文指控抖音、小紅書等平台可能參雜「認知作戰」，隨後遭網友踢爆她疑似有抖音帳號。對此，林楚茵29日發出聲明澄清說，該帳號是2018年她擔任主持人時，由實習小編幫忙設立的帳號，因為不是自己在管理也就忘了曾有這個帳號，呼籲國內政治人物不要當中國認知作戰的在地協力者。

林楚茵今天表示，昨天被爆料一個她的抖音帳號，一時間也感到不解，經過了解是2018年擔任主持人時，團隊內的實習小編幫她設立的帳號，使用幾個月後就停止更新，因為帳號不是她在管理，也就忘了曾經有這個帳號。

林楚茵指出，抖音這類網路社群軟體，最大的特性是任何人都可建立帳號與上傳影片，但沒有事實查核的機制，也就充斥著虛假訊息，更成為中國認知作戰的溫床，這是她擔任立委以來一直關注的議題，未來也會持續監督。

此外，林楚茵並指，國外虛假訊息查核組織NewsGuard三月份報告指出，抖音刻意給予用戶關於烏俄戰爭虛假訊息，甚至用戶根本沒搜尋過相關議題也被推薦，藉此影響輿論，「雖然台灣是一個言論自由的國家，民眾可以選擇自己喜愛的平台，但切勿忽略隱藏在平台背後那隻手，以虛假遮蔽民主自由雙眼」。

林楚茵表示，奉勸從昨天開始見獵心喜的紅統與藍營政治人物，嘲諷與梗圖或許能幫忙創造流量，但無法解決中國正透過抖音等網路社群媒體影響台灣的事實，切莫當中國認知作戰的在地協力者。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
苗栗「截肢女孩」現況曝光　她唯一有自信的部位失去
快訊／大潭電廠群聚擴大！竹縣1童染疫　該班緊急停課
和碩前副總失蹤　最後留40字訊息曝！
高中女籃白皙牙套妹「帶球犯規」！　火辣私照超兇
「普丁走投無路了」　德經長宣布G7拒用盧布買俄國天然氣
妹子穿雨衣騎車「裡面全濕」超崩潰！內行人曝神穿妙招：乾到不行
威爾史密斯慘了！美影藝學院將正式審查　最嚴重處分曝光
醫美老董被控騙砲「美胸天生尤物」：下面碰一碰就好　照片曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

有帳號還控抖音認知作戰？　林楚茵：實習小編設立「非我管理」

今決定4月起電價是否調漲　3方案「工業大戶」成關鍵

林楚茵控抖音打認知戰「下秒帳號曝」　他1點反酸身體很誠實

快訊／北市再曝3確診足跡！海大師曾去百齡河濱公園、知名上海菜餐廳

連6天搭北捷！北市曝2大張確診足跡　誠品生活站前店、京站威秀影城上榜

快訊／三重確診案延燒！北市曝2確診足跡　曾到新光三越、內湖好市多

與蔣萬安推出聯合政見？　侯友宜：可一起拚讓雙北更好

快訊／柯文哲自爆「6月赴新加坡考察」　推動北市雙語、智慧教育

少子化衝擊公務員報考人數　考選部規劃42場次國考宣導

民進黨擬修憲綁大選　何志勇：為什麼去年要反對？

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

威爾史密斯「小金人獎」恐收回　警介調查...奧斯卡：不饒恕暴力

有帳號還控抖音認知作戰？　林楚茵：實習小編設立「非我管理」

今決定4月起電價是否調漲　3方案「工業大戶」成關鍵

林楚茵控抖音打認知戰「下秒帳號曝」　他1點反酸身體很誠實

快訊／北市再曝3確診足跡！海大師曾去百齡河濱公園、知名上海菜餐廳

連6天搭北捷！北市曝2大張確診足跡　誠品生活站前店、京站威秀影城上榜

快訊／三重確診案延燒！北市曝2確診足跡　曾到新光三越、內湖好市多

與蔣萬安推出聯合政見？　侯友宜：可一起拚讓雙北更好

快訊／柯文哲自爆「6月赴新加坡考察」　推動北市雙語、智慧教育

少子化衝擊公務員報考人數　考選部規劃42場次國考宣導

民進黨擬修憲綁大選　何志勇：為什麼去年要反對？

本土病毒株「BA.2比率升高」　醫示警：是香港日韓疫情爆發元凶

有原航平熱身賽防禦率近20　遭遊騎兵下放小聯盟

台股上漲逾50點！指數力守17500關卡　台積電上漲4元

清明連假防制酒駕+交通事故發生　小琉球列取締宣導重點地區

插隊大媽捷運站「卡疊卡」硬擠　網見1狀況曝：你被蹭車票

本土又回雙位數「邊界可開？」　醫揭1關鍵：靠疫苗守不住

41歲孔曉振「眉上瀏海」逆齡照連發　纖瘦手臂秀驚人「直角」

川口百合凪洩《999》幕後「每天最多睡5hrs」！爆料MV：邊跳邊吹氣

小額入主台積電股東　00905ETF啟動募集

提前卡位2024淡海！「名軒海樂地」輕軌出站就到家「6千坪俱樂部公設」度假生活一次全到位

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

政治熱門新聞

北市曝足跡：誠品站前店、京站威秀

快訊／麵店員工確診　新北+6分佈泰山、三重、中和、汐止

海大師曾去百齡河濱公園、知名餐廳

快訊／雙北最新足跡　北車、711、星巴克、電影院、銀行

林楚茵控抖音打認知戰　他1點反酸

北市2確診　曾到三越、內湖好市多

少子化衝擊公務員報考　考選部42場次宣導

快訊／內湖女CT值14.86　北市匡6人居隔、擴大採檢44人

被稱北市府請假王　勞動局長：依法請

今決定4月起電價是否調漲

王浩宇爆楊寶楨違規逐桌敬酒　柯文哲酸「不分區議員」：現在也沒有了

禁賣電子煙！北市開罰29.8萬元

快訊／柯文哲自爆「6月赴新加坡考察」

柯文哲反嗆許淑華：別政治凌駕專業

更多熱門

相關新聞

林楚茵控抖音打認知戰　他1點反酸

林楚茵控抖音打認知戰　他1點反酸

民進黨立委林楚茵昨日（28日）在臉書PO文指控抖音、小紅書等平台可能參雜「認知作戰」，沒想到隨後就有網友發現她疑似有抖音帳號。台北市議員侯漢廷認為，台灣當前通用的是「國際通用版TikTok」，不是中國版抖音，「如果民進黨使用TikTok，竟然看到許多大陸資訊，只能說，果然是嘴上說不要身體很誠實。」

民進黨雲林縣長提名人選未決　地方憂不利年底選

民進黨雲林縣長提名人選未決　地方憂不利年底選

游錫堃：民主不是民進黨而是很多菁英犧牲

游錫堃：民主不是民進黨而是很多菁英犧牲

林佳龍：台美建交是人民共識　「但台灣得先承認自己是個國家」

林佳龍：台美建交是人民共識　「但台灣得先承認自己是個國家」

蘇貞昌出席屏科籌備辦揭碑儀式　周春米、鍾佳濱、莊瑞雄隔空較勁

蘇貞昌出席屏科籌備辦揭碑儀式　周春米、鍾佳濱、莊瑞雄隔空較勁

關鍵字：

民進黨林楚茵

讀者迴響

熱門新聞

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

大潭電廠群聚　採檢284人結果出爐

快訊／威爾史密斯正式道歉！「暴力行為無法原諒」

顧客「要雞翅買1送1被拒」傻眼　頂呱呱回應了

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面