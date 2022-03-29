足球員跳河「遭食人魚啃光血肉」　拉出水面剩白骨！被警追捕慘死

▲巴西21歲足球員遭食人魚啃食殆盡。（圖／翻攝diaadianoticia）

記者吳美依／綜合報導

巴西瑪瑙斯（Manaus）發生一起恐怖事件，21歲職業足球員路易斯（Luiz Henrique Coelho de Andrade）被警方開槍追捕，只好跳入內格羅河（Rio Negro River），卻慘遭食人魚啃食殆盡。他的遺體26日被撈起，肉體已經全部消失，只剩下骨骸。

Dia a Dia Notícia等外媒報導，路易斯與朋友相約練球，在回家路上卻被警方誤認成另一名罪犯，就此展開追逐。儘管他不諳水性、拚命掙扎才能勉強浮出水面呼吸，卻被警方開槍威脅不准上岸。據悉，當時還有一位民眾開船經過，但被警方下令不准救人。

死者家屬表示，路易斯絕沒有涉入任何犯罪行動。母親萊拉（Leila Coelho）痛訴，兒子莫名失蹤11小時，再次相見已成一具骨骸，而在場警方顯然知道兒子不會游泳，卻還不斷開槍，阻止兒子上岸，害死一條人命。

不過，部分巴西媒體指出，警方當時在追捕另一群嫌犯，路易斯試圖躲避衝突卻不幸落水，而路過船主則被槍聲嚇跑，才未能及時伸出援手。據悉，死者家屬已經針對警方瀆職行為提出指控。

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